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Ovo je jedrilica s koje je kod Šolte pao skiper i nestao. Traže ga po jakom nevremenu

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Objavljeno prije 1 sat

KOD OTOKA Šolte traje intenzivna potraga za austrijskim voditeljem jedrilice koji je jutros, tijekom jakog nevremena, pao u more i nestao, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Na jedrilici je ostalo šest austrijskih državljana. Pronađeni su neozlijeđeni, a na plovilo je u međuvremenu ukrcan zamjenski voditelj koji će ih odvesti do sigurnog odredišta. Za nestalim muškarcem zasad se traga bez rezultata.

U potragu uključeno šest brodica i avion
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci dojavu o padu voditelja jedrilice zaprimila je danas u 9:10, preko Županijskog centra 112. Budući da su na području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u potragu su uključene sve raspoložive jedinice.

Na moru tragaju dvije spasilačke brodice Ispostave Lučke kapetanije Milna, jedna brodica hvarske ispostave te tri brodice Pomorske i aerodromske policije Split. U suradnji s Obalnom stražom organizirana je i potraga iz zraka. Avion Pilatus od 11:42 nadlijeće područje na kojem je skipper nestao.Posada pronađena neozlijeđena,piše Index
Središnjica u Rijeci izravno je kontaktirala sa šesteročlanom posadom dvotrupne jedrilice, koja je u vlasništvu hrvatske charter tvrtke, te utvrdila njihovu približnu poziciju. Ubrzo su pronađeni neozlijeđeni. Svi članovi posade, kao i nestali voditelj jedrilice, austrijski su državljani.

U suradnji s charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan novi voditelj, koji je preuzeo upravljanje plovilom i odvest će ga do sljedećeg odredišta, gdje će se posada iskrcati.

Obalna radijska postaja Splitradio svim plovilima na području potrage odašilje poruku hitnosti PAN-PAN.

Splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila da je oko 9 sati zaprimila dojavu o padu osobe s charter katamarana na području Šolte te da su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe.


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