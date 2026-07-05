Ovo je jedrilica s koje je kod Šolte pao skiper i nestao. Traže ga po jakom nevremenu

U potragu uključeno šest brodica i avion

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci dojavu o padu voditelja jedrilice zaprimila je danas u 9:10, preko Županijskog centra 112. Budući da su na području nestanka vladali izrazito nepovoljni vremenski uvjeti, u potragu su uključene sve raspoložive jedinice.

Na moru tragaju dvije spasilačke brodice Ispostave Lučke kapetanije Milna, jedna brodica hvarske ispostave te tri brodice Pomorske i aerodromske policije Split. U suradnji s Obalnom stražom organizirana je i potraga iz zraka. Avion Pilatus od 11:42 nadlijeće područje na kojem je skipper nestao.Posada pronađena neozlijeđena,piše Index

Središnjica u Rijeci izravno je kontaktirala sa šesteročlanom posadom dvotrupne jedrilice, koja je u vlasništvu hrvatske charter tvrtke, te utvrdila njihovu približnu poziciju. Ubrzo su pronađeni neozlijeđeni. Svi članovi posade, kao i nestali voditelj jedrilice, austrijski su državljani.

U suradnji s charter tvrtkom na jedrilicu je ukrcan novi voditelj, koji je preuzeo upravljanje plovilom i odvest će ga do sljedećeg odredišta, gdje će se posada iskrcati.

Obalna radijska postaja Splitradio svim plovilima na području potrage odašilje poruku hitnosti PAN-PAN.

Splitsko-dalmatinska policija ranije je izvijestila da je oko 9 sati zaprimila dojavu o padu osobe s charter katamarana na području Šolte te da su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe.

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