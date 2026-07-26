Šta plaćaju gosti na jugu: Ljetovanje na Jadranu i do 4.000 maraka

Prema novim analizama hrvatskog tržišta smještaja, noćenje za dvije osobe u apartmanu na sredini sezone kreće se od 180 do 260 KM u Makarskoj, slično u Baškoj Vodi, dok su Vodice i Brela nešto skuplji, s cijenama od 220 do 290 KM po noćenju. Istra je tradicionalno još skuplja pa se u Poreču za dvije osobe traži između 280 i 320 KM po noći.Za četveročlanu porodicu, kojoj treba dvosobni apartman ili studio s dodatnim ležajem, realno je računati na 30 do 60 posto višu cijenu, što znači da se sedam dana ljetovanja u srednjoj klasi destinacija poput Makarske ili Baške Vode kreće između 1.800 i 2.800 KM samo za smještaj.

Iznajmljivači i turistički radnici na obali ističu da se, unutar iste destinacije i istog termina, cijena istog tipa apartmana može razlikovati i za nekoliko stotina eura sedmično, a razlog gotovo nikad nije samo broj kvadrata ili broj kreveta. Presudnu ulogu igra nekoliko faktora.

Udaljenost od plaže igra veliku ulogu. Apartmani i hoteli koji se nalaze na prvoj liniji, odnosno na svega nekoliko minuta hoda do mora, po pravilu su znatno skuplji od onih koji su udaljeni desetak minuta vožnje ili se nalaze u unutrašnjosti mjesta. Direktan pogled na more ili pristup privatnoj plaži dodatno podižu cijenu.

Vrsta i kvalitet plaže znači svakako uređene, šljunčane ili pješčane plaže s ležaljkama, tuševima i sadržajima za djecu, bebi klub ili plitki bazeni, često opravdavaju viša noćenja u odnosu na kamenite, neuređene plaže bez sadržaja.

Dodatna ponuda smještajne jedinice. Bazen, posebno privatni ili infinity bazen, klima-uređaj, parking, terasa s pogledom, oprema kuhinje, mašina za veš i slično značajno mijenjaju cijenu iste kategorije smještaja.

Presudni faktori

Nivo usluge, svakako, varira od samostalnog apartmana bez usluge, preko polupansiona, doručak i večera, do punog pansiona ili all inclusive ponude, razlika u cijeni po osobi po danu može biti i više od 50 posto.

Animacija i sadržaji za djecu velikim dijelom ulaze u cijenu. Hoteli i resorti koji nude organizovanu animaciju, dječije klubove, sportske terene, wellness centre ili vodene parkove ubrajaju te troškove u cijenu smještaja, pa porodice s djecom često biraju upravo takve, skuplje opcije zbog uštede vremena i organizacije.

Dodatne aktivnosti od kojih turisti imaju korist su blizina i dostupnost izleta, brodom, biciklom, ronjenje, vodeni sportovi, iznajmljivanje opreme, a same po sebi ne ulaze u cijenu noćenja, ali resorti koji ih nude u sklopu paketa ili organizuju na licu mjesta obično imaju višu osnovnu cijenu smještaja.

Doba rezervacije, znači da rani termin rezervacije u pravilu donosi niže cijene, dok kasna rezervacija u vrhuncu sezone, kada je ponuda gotovo popunjena, često znači ili znatno veći trošak ili da ostaju samo najskuplji, preostali smještaji.

Upravo kombinacija ovih faktora objašnjava zašto se, naprimjer, dva apartmana u istom naselju, sa istim brojem kreveta, mogu razlikovati u cijeni i po nekoliko stotina konvertibilnih maraka sedmično, jedan je udaljen 500 metara od mora bez ikakvih dodatnih sadržaja, dok je drugi na samoj plaži, s bazenom, klimom i uključenim parkingom.

Kako bismo provjerili odgovaraju li ove procjene stvarnom stanju na terenu, pretražili smo aktuelnu ponudu na Booking.com za konkretan termin. Sedam dana u avgustu, za dvoje odraslih i dvoje djece, na širem području Makarske rivijere.

Rezultati potvrđuju da je raspon veoma širok. Najpovoljniji apartmani, uglavnom manji, s jednom spavaćom sobom i bez posebnih dodataka, obično udaljeniji od same obale, za sedam dana koštaju od 2.500 do 4.000 KM, što je u skladu s ranijim procjenama.

Prostraniji apartmani s dvije spavaće sobe, u boljim lokacijama bliže moru ili s dodatnim sadržajima poput bazena, kreću se od 4.000 do 5.800 KM sedmično. Zanimljivo, u istoj se cjenovnoj skupini nalaze i pojedini kamp-resorti s luksuznim mobilnim kućicama, uključujući i one s privatnim đakuzijem, gdje sedam dana za porodicu može doseći i gotovo 7.400 KM, a ovdje u cijenu, osim same kuće, ulaze i sadržaji resorta poput bazenskih kompleksa, animacije i organizovanih aktivnosti za djecu.

Širok raspon

Na vrhu ljestvice nalaze se veće vile s bazenom, porodični hoteli s polupansionom ili punim pansionom te “porodični beach resorti” s dvije povezane sobe, obično smješteni direktno uz uređenu plažu i s bogatom pratećom ponudom, bazeni, animacija, sportski tereni, wellness. Tu se sedmični troškovi kreću od otprilike 8.600 KM do gotovo 13.000 KM, ovisno o veličini smještaja, blizini mora i razini usluge.

Drugim riječima, ista destinacija i isti termin mogu obitelji koštati i dvostruko, pa i peterostruko više, ovisno isključivo o tome kakav standard smještaja, blizinu plaže i obim dodatne ponude porodica traži.

O potvrdi ovih podataka uputili smo upit Turističkoj zajednici Makarske, ali nisu se javili do izlaska ovog broja „Dnevnog avaza”.

S druge strane, kad se tome dodaju putni troškovi, hrana, ako se ne kuha samostalno, plaža i sitni izdaci za djecu, ukupan račun za sedmodnevni porodični odmor srednje klase penje se na otprilike 3.000 do 4.600 KM, dok porodice koje žele prostraniji smještaj s dodatnim sadržajima ili potpunu uslugu (polupansion, bazeni, animacija) realno trebaju računati na 3.000 do 6.000 KM i više za sedam dana, ovisno o nivou luksuza koju biraju.

Stručnjaci upozoravaju da cijene rastu kako se sezona bliži vrhuncu, a da je ponuda u špici ljeta gotovo u potpunosti popunjena, zbog čega kasna rezervacija često znači ili znatno veći trošak ili ostaju samo najskuplji, preostali smještaji.

Dobra vijest za ovogodišnje putnike jest da su iznajmljivači, nakon prošlogodišnjih rekordnih poskupljenja koja su Hrvatsku dovela na naslovnice svjetskih medija, ove sezone znatno oprezniji te se cijene uglavnom stabiliziraju.

Dok cijene na hrvatskoj obali variraju od skromnih apartmana do luksuznih vila i hotela, a kada je riječ o Neumu, jedinom izlazu Bosne i Hercegovine na more, ovog ljeta bilježi se solidna popunjenost i cijene koje ostaju znatno pristupačnije.

O tome je za naš list govorio Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neuma.

– U samom smo vrhuncu ljetne sezone i zadovoljni smo popunjenošću, iako se ove godine jasno primjećuje trend da gosti smještaj rezervišu u zadnji čas – kaže Prkačin.

Regionalni turisti

Kada je riječ o poziciji Neuma u odnosu na susjednu hrvatsku obalu, Prkačin ističe da grad ne zaostaje po popunjenosti, a da mu glavnu prednost donosi cijena.

– U odnosu na susjedna mjesta na hrvatskoj obali poput Pelješca ili Makarskog primorja, Neum je trenutno procentualno bolje popunjen, a naš glavni adut ostaju konkurentne cijene i bogata ponuda – objašnjava Prkačin.

Prema njegovim riječima, cijene u Neumu za sada ostaju znatno niže nego na hrvatskoj obali, a i tu, kao i na hrvatskoj strani, blizina mora i nivo usluge presudno utječu na konačnu cijenu.

– Porodični odmor u modernom apartmanu uz more kreće se od 150 do 250 KM po danu, dok se hotelski smještaj s uključenom ishranom kreće od 150 do 200 KM po osobi – navodi Prkačin.

Dotakao se i utjecaja novog šengenskog sistema graničnih provjera (EES) na turistički promet, koji je ove sezone unio dodatne izazove agencijama koje organizuju grupna putovanja,piše Avaz

– Novi šengenski EES sistem usporava prolazak autobusnih grupa i pravi izazove agencijama, ali za domaće goste Neum je i dalje primamljiv jer izbjegavaju granične gužve – kaže Prkačin.

Na kraju, gostima koji tek planiraju ljetovanje upućuje jasnu preporuku.

– Nipošto ne treba kretati na put bez unaprijed rezervisanog smještaja, a gostima savjetujemo da radi sigurnosti i kvaliteta biraju provjerene i registrovane iznajmljivače – poručuje direktor Turističke zajednice Neuma.

Tako se, uz sve veći raspon ponude na hrvatskoj obali, Neum ovog ljeta nameće kao jedna od pristupačnijih opcija za regionalne turiste koji traže more, ali i uštedu.

Velike razlike

Kad se sve navedeno sabere, slika je jasna. Na hrvatskoj obali porodica za sedam dana ljetovanja može platiti od 900 eura za skromniji apartman udaljeniji od mora, bez dodatnih sadržaja, pa sve do 6.500 eura za luksuzni hotel ili vilu na samoj plaži, s bazenom, punim pansionom i animacijom, ovisno isključivo o nivou usluge, blizini plaže i obimu dodatne ponude koju porodica bira. Neum, s druge strane, ostaje destinacija u kojoj se, prema riječima direktora Turističke zajednice Nikole Prkačina, i dalje može istaći kao poželjno mjesto s dobrom ponudom, što ga, uz dobru popunjenost i odsustvo graničnih gužvi za domaće goste, čini ozbiljnim konkurentom.

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