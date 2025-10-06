Preminuo kineski fizičar i nobelovac Čen Ning Jang

Poznati kineski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade Čen Ning Jang (103) preminuo je danas u Pekingu poslije teške bolesti, prenijeli su kineski mediji.

Čen Ning Jang, koji je je rođen 1. oktobra 1922. godine u gradu Hefej u pokrajini Anhuej na istoku Kine, radio je na polju statističke mehanike i fizike elementarnih čestica, prenosi Sinhua.

On i Cung Dao Li dobili su 1957. godine Nobelovu nagradu za fiziku “za istraživanja u oblasti takozvanih paritetnih zakona koja su dovela do značajnih otkrića u vezi sa elementarnim česticama”.

