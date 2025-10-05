Saturnov mjesec nudi nadu u pronalazak vanzemaljskog života

Mogućnost da život postoji izvan Zemlje već decenijama zaokuplja pažnju naučnika i javnosti, od potrage za nastanjivim egzoplanetima do misterija međuzvjezdanih kometa. Ipak, sve više stručnjaka smatra da bismo tragove vanzemaljskog života mogli pronaći mnogo bliže, unutar vlastitog Sunčevog sistema.

Ta ideja ponovo je oživjela nakon što je objavljena nova studija koja otkriva da Enceladus, šesti po veličini mjesec Saturna, izbacuje širi spektar molekula na bazi ugljika nego što se ranije pretpostavljalo. To ga čini jednim od najizglednijih kandidata za postojanje života, piše The Guardian.

“Svi uslovi za život na jednom mjestu”

Dr. Karolin Fresoane iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja objašnjava zašto je Enceladus tako zanimljiv.

– Stvarno mi se sviđa Enceladus jer ima sve potrebne uslove koji se nalaze na istom mjestu i u isto vrijeme da bi se život mogao razviti i napredovati – kazala je.

Enceladus, osim složenih organskih molekula i okeana tečne vode ispod ledene kore, vjerovatno ima i hidrotermalne izvore koji služe kao izvor energije. Uz to, pH vrijednost, salinitet i temperatura okeana unutar su granica pogodnih za život kakav poznajemo.

Lakše je tražiti bliže

Iako naučnici ne odustaju od istraživanja egzoplaneta, Fresoane ističe da je potraga za životom van Sunčevog sistema izuzetno složena.

– Mora promijeniti cijeli planet kako biste ga mogli vidjeti na egzoplanetu – rekla je, objašnjavajući da bi manji, lokalizovani oblici života na taj način ostali neotkriveni. Također, “ne možete tražiti prošli život na egzoplanetu”.

Slično misli i dr. Natali Kabrol, direktorica Centra Carl Sagan pri Institutu Seti.

– Problem s egzoplanetima je što ne znamo mnogo o njihovom okruženju – kazala je. Za razliku od njih, nebeska tijela u našem sistemu, poput Enceladusa, udaljenog 1,27 milijardi kilometara, mogu se direktno istraživati pomoću sondi i instrumenata. NASA i Evropska svemirska agencija već planiraju nove misije prema ovom Saturnovom mjesecu.



Sunčev sistem kao prirodni laboratorij

Pored Enceladusa, i Jupiterov mjesec Evropa spada među najizglednija mjesta za postojanje života.

– Za mene, u Sunčevom sistemu, tamo ćemo pronaći život – uvjerena je Fresoane. Naučnici naglašavaju da se potraga u našem sistemu i na egzoplanetima međusobno dopunjuju – Sunčev sistem je, kako kažu, “prirodni laboratorij” u kojem testiraju teorije i prikupljaju podatke o mogućim uslovima za život.

Dr. Jern Helbert iz Evropske svemirske agencije ističe: “Mislim da je traženje u našem vlastitom dvorištu dobitna kombinacija.” Dodaje da Enceladus ima sve pokazatelje nastanjivosti koje naučnici traže i na udaljenim egzoplanetima.

Ako bi se na Enceladusu doista otkrili znakovi života, to bi imalo ogromne posljedice.

– Ako otkrijemo da postoje znakovi života na Enceladusu, potraga izvan Sunčevog sistema postaje još uzbudljivija – rekao je Helbert.

– A ako ga nema, iako su uslovi idealni, to će nas natjerati da preispitamo šta zapravo znači “pogodan za život”- dodao je.

Kako zaključuje Fresoane, pronalazak života bilo gdje u Sunčevom sistemu značio bi da on nije slučajan: “Ako pronađemo život bilo gdje drugdje u Sunčevom sistemu, to znači da nije slučajan. To znači da je posvuda u galaksiji.”

Facebook komentari