Preklopni iPhone: Otkriveni detalji o novom modelu

Novi modeli iPhone telefona tek su stigli u trgovine, a već se uveliko priča o planovima za sljedeću godinu. Poznati analitičar Mark Gurman objavio je nove informacije o dugoočekivanom preklopnom iPhoneu, otkrivajući moguće detalje o dizajnu, cijeni i datumu izlaska.

iPhone Air kao inspiracija

Preklopni iPhone mogao bi izgledati kao dva iPhone Air uređaja spojena jedan uz drugog, što bi bio ogroman tehnički uspjeh. Uređaj bi navodno trebao imati i kućište od titana.

– Što se tiče izgleda preklopnog iPhonea, sve češće čujem da bi korisnici trebali zamisliti dva iPhone Aira od titana jedan pored drugog. Drugim riječima, bit će super tanak i dizajnersko postignuće – navodi Gurman.

Ova glasina podudara se i s ranijim nagađanjima da je Apple razvio iznimno tanki iPhone Air upravo kao testni projekat za tehnologiju budućeg preklopnog modela.

Proizvodnja u Kini

Gurman tvrdi kako njegovi izvori navode da će se uređaj proizvoditi u Kini, uprkos nedavnim izvješćima o preseljenju dijela proizvodnje u Indiju. Ipak, ogradio se napomenom da će se dio proizvodnje odvijati u Kini.

Paprena cijena

Što se tiče cijene, očekuje se da neće biti niska. Navodi se da će preklopni iPhone u SAD-u koštati najmanje 2000 dolara (oko 1700 eura), što je u skladu s glasinama koje su spominjale da bi se cijena mogla kretati od 2100 do 2300 dolara (oko 1800 do 1900 eura).

Prema trenutnim predviđanjima, Apple bi svoj prvi preklopni pametni telefon, neslužbeno nazvan iPhone Fold, trebao predstaviti na jesen 2026. godine, s linijom iPhone 18.

