Bijela kuća naredila prekid NASA-inih misija praćenja klimatskih promjena

Bijela kuća naredila zaposlenicima NASA-e da prekinu dvije važne satelitske misije usmjerene na praćenje klimatskih promjena. Dužnosnici Trumpove administracije naložili su izradu planova za obustavu misija poznatih kao Orbiting Carbon Observatories (Orbitalne promatračnice ugljika), izvještava NPR.

Ove misije su prikupljale široko korištene podatke o raspodjeli ugljikovog dioksida, pomažući naučnicima, poljoprivrednicima te naftnim i plinskim kompanijama da razumiju njegov utjecaj na rast biljne mase. Jedan satelit bio je pričvršćen za Međunarodnu svemirsku stanicu, dok je drugi bio samostalan i, u slučaju prekida, skrenuo bi s putanje i sagorio u atmosferi.

Stručnjaci navode da se očekivalo kako će sateliti raditi još godinama. NASA-ino izvještaje iz 2023. zaključilo je da su prikupljeni podaci “izuzetno visoke kvalitete”, pružajući detaljan uvid u koncentracije CO₂ na različitim lokacijama i utjecaj ljudske aktivnosti na emisije stakleničkih plinova.

Bivši zaposlenik NASA-e Dejvid Krisp (David Crisp) izjavio je za NPR da su mu se trenutni zaposlenici obratili s “vrlo preciznim pitanjima” koja su ga navela da posumnja u plan za prekid misija.

Nema ekonomskog smisla prekinuti misije koje daju izuzetno vrijedne podatke – naglasio je, ističući da njihovo održavanje košta 15 miliona dolara godišnje, mali dio NASA-inog budžeta od 25,4 milijarde dolara.

I drugi naučnici koji koriste podatke iz ovih misija potvrdili su da su dobili pitanja vezana za njihovu obustavu, što dodatno potvrđuje ozbiljnost namjere da se programi ugase.

