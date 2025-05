Ukrajina koristi balone s helijem za veći domet FPV dronova

Ukrajina je pronašla jednostavno, ali efikasno rješenje za povećanje dometa svojih FPV dronova na ratištu – no, suočava se s nedostatkom sredstava da bi ga sprovela u široj upotrebi.

Na nebu iznad Ukrajine, gdje svakodnevno bukte žestoke borbe, ukrajinski startap Aerobavovna koristi balone ispunjene helijem kako bi riješio probleme komunikacije u ratnim zonama. Ova kompanija, osnovana 2023. godine, oprema balone radio-repetitorima koji se podižu visoko iznad zemlje, proširujući signal dronova i omogućujući pouzdan rad i u složenim uslovima.

Upotreba dronova u Ukrajini često je otežana gubitkom signala zbog prepreka u liniji vidljivosti i djelovanja ruskih sistema elektronskog ratovanja. Baloni Aerobavovne, koji se sidre visoko iznad linija sukoba, omogućavaju da dronovi ostanu povezani tako što antene i repetitori lebde iznad terenskih barijera.

– Potrebna je neka vrsta radio-repetitora u zraku koji omogućava dronovima da lete bliže tlu. Za kopnene dronove to je ključno, jer njihov signal od tla do tla dopire samo do prvog brda; nakon toga se gubi direktna linija vidljivosti i samim tim – veza – rekao je za Business Insider direktor Aerobavovne Jurij Vijsoven. Dodao je da je trenutno duž bojišnice raspoređeno oko 50 njihovih balona.

Brza primjena i stalna modernizacija

Iako baloni poput ovih nisu tehnološka novost, sistemi koje koristi Aerobavovna prilagođeni su brzim uslovima primjene na terenu. Baloni se izrađuju od laganih polimera, mogu se postaviti za 5 do 25 minuta, dostižu visinu do jednog kilometra i ostaju u zraku i do sedam dana, noseći teret mase do 25 kilograma.

Prema pisanju ukrajinskog portala Militarnyi, inženjeri iz Aerobavovne razvili su novu verziju balona koja može nositi i do 30 kilograma, što omogućava ugradnju naprednijih sistema – uključujući i one za elektronsko ratovanje.

Tehnički izazovi i finansijske prepreke

Ipak, stabilnost balona u zraku ostaje veliki izazov, posebno kada se koriste kao repetitori za FPV dronove.

– Stabilnost je veliki problem. Za FPV radio-repetitore dronova morate antene postaviti stvarno, stvarno precizno – istakao je Vijsoven.

Uprkos uspjesima na ratištu, glavni problem i dalje je finansiranje.

Vijsoven je naveo da je kompanija dobila investicijske ponude u vrijednosti od 37 miliona eura, što smatra neozbiljnim.

– U Kaliforniji to možeš prikupiti s prezentacijom i kafom. Ja imam stvaran proizvod, 30 inženjera koji ga razvijaju, već se koristi na ratištu, a mi se i dalje borimo da prikupimo dovoljno sredstava za širenje – dodao je.

