Popularni brufen: Nuspojave hroničnog korištenja

Ibuprofen je jedan od lijekova koji je svima pristupačan i jako popularan kao sredstvo protiv bolova. Međutim, kao i većina drugih lijekova može izazvati nuspojave. Sam po sebi je prilično siguran za upotrebu, ako se koristi pravilno, međutim, hronična upotreba može dovesti do komplikacija.

Djelovanje tvari

Brufen (ibuprofen) djeluje tako što stopira prostaglandine, prirodne hemikalije koje „uključuju” bol i upalu u tijelu.

Ocijenjen je kao najsigurniji antiinflamatorni lijek, u smislu mogućih spontanih reakcija na lijekove.

Tako će nekim ljudima biti lakše da ga uzmu nego aspirin, jer za djelovanje zahtjeva manju dozu i manja je verovatnoća da će izazvati neželjene efekte poput iritacije želuca, piše Eatthis.

Može povećati rizik od srčanog udara

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, poput ibuprofena, imaju znak upozorenja na kutiji na kom piše da upotreba može izazvati povećan rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih trombotičnih posljedica, poput srčanog i moždanog udara.

Ljudi bi trebalo da koriste najmanju potrebnu dozu za ublažavanje bolova, i da prestanu da uzimaju nesteroidne protivupalne lijekove što je prije moguće. Kao i da se obrate svom ljekaru ako im trebaju duže od sedmicu dana.

Može izazvati glavobolje

Ironično, prvi lijek kom se mnogi od nas okrećemo zbog glavobolje upravo može izazvati istu, ako se koristi prečesto.

Upotreba lijekova protiv bolova, poput ibuprofena, rutinski za liječenje glavobolje može izazvati povratnu glavobolju kada prestanete da ga koristite.

Može izazvati visok pritisak

Uzimanje ibuprofena redovno može malo povećati krvni pritisak. Prema klinici Majo, visoki krvni pritisak često nema simptome. Vremenom, ako se ne liječi, može izazvati teža zdravstvena stanja, poput bolesti srca.

Utječe na druge lijekove

Razgovarajte sa svojim ljekarom o svim drugim lijekovima ili suplementima koje uzimate sa ibuprofenom. „Ibuprofen može utjecati na mnoge ljekovite biljke i suplemente za koje nije potreban recept.

Kada se uzima sa drugim specifičnim lijekovima, aktivni sastojak bilo kog lijeka mogao bi se povećati, što bi rezultiralo ili pretjeranim pojačavanjem efekta, što bi dovelo do povećanih štetnih dejstava, ili smanjenjem, pa se ne bi postigao željeni efekat lijeka.

Može izazvati otok

Značajan i primjetan neželjeni efekat svakodnevnog uzimanja ovog nesteroidnog antiinflamatornog lijeka je oticanje nogu ili tijela.

Ovakav otok nastaje usljed viška tečnosti zarobljenog u tkivima tijela. To je uobičajen neželjeni efekat lijekova ove vrste i obično nestaje nakon prestanka uzimanja lijeka.

Gastrointestinalni problemi

Ako neko često koristi ibuprofen, želudac gubi zaštitnu barijeru i podložniji je povredama. Vremenom to može dovesti do gastritisa (upale želuca) ili nečeg zlokobnijeg poput čira na želucu ili perforacije, što može biti izuzetno bolno, dovesti do krvarenja i može biti opasno po život.

Može oštetiti bubrege

Nikada ne uzimajte više od preporučene doze ibuprofena, to može biti opasno.

Ibuprofen, ako se ne uzima na odgovarajući način, može izazvati oštećenje ćelija bubrega. Ovo oštećenje može biti nepovratno za neke pacijente i zahtijevati dugoročnu dijalizu.

Oštećenje jetre

Vaša jetra obrađuje sve što konzumirate. Redovno, ‘hronično’ korištenje ibuprofena može oštetiti ćelije jetre.

Na sreću, jetra se može regenerirati i oporaviti, ali ako se oštećenja ponavljaju, to na kraju može dovesti do ciroze.

Rizik od krvarenja

Ibuprofen djeluje tako što sprečava enzim ciklooksigenazu koji je uključen u nakupljanje trombocita, koji su važni za kontrolu krvarenja i hemostaze, prenose Avaz.

Svakodnevna dugotrajna upotreba ibuprofena može povećati rizik od nekontroliranog krvarenja.

Zapamtite da je dobra ideja da razgovarate sa svojim ljekarom o svim lijekovima koje redovno uzimate.

Facebook komentari