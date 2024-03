Umor u nogama: Najčešće je bezazlen, ali može biti jedan od simptoma ozbiljne bolesti

Ova neugodna pojava može se javiti u osoba svih dobi, češće starijih kod kojih je cirkulacija slabija zbog raznih bolesti ili nedovoljno kretanja. No, umor u nogama javlja se i kod mladih osoba koje puno stoje ili sjede.

Ovo su neki od mogućih uzroka umornih nogu:

1. Previše kretanja

Pretjerana upotreba mišića u nogama može dovesti do umora, osobito ako se osoba bavi intenzivnim sportom ili stoji dulje vrijeme. Bez odgovarajućeg odmora, mišići, uključujući one u donjem dijelu tijela, ne mogu se ispravno oporaviti. Prenaporno vježbanje ili bez odgovarajućeg odmora može dovesti do osjećaja umora, teških nogu. Osobe koje mnogo stoje trebale bi uzimati česte pauze kako bi odmorile noge i stopala.

2. Premalo kretanja

Manjak kretanja također može uzrokovati umor nogu. Ako morate dugo sjediti zbog prirode vašeg posla, pokušajte stajati i biti aktivni najmanje pet minuta svakih sat vremena. Ako provodite dugo vremena u krevetu, svaki sat radite jednostavne vježbe podizanja nogu i istezanja. Podignite noge na jastuke.

3. Loša cirkulacija

Ograničen protok krvi u nogama može uzrokovati umor i težinu u nogama. Loša cirkulacija često utječe na donji dio tijela jer je krvi teže teći prema gore, prema srcu pa se krv ponekad krv može nakupiti u nogama, gležnjevima i stopalima. Uzrok loše cirkulacije može biti niz čimbenika, uključujući pretilost, pušenje i određena medicinska stanja.

4. Trudnoća

Jedna od čestih popratnih pojava trudnoće su umorne i otečene noge. Razlog je u hormonima, zadržavanju tekućine i povećanom pritisku na vene. Svatko s iznenadnim ili teškim oticanjem tijekom trudnoće trebao bi potražiti liječničku pomoć jer to može biti znak preeklampsije.

5. Proširene vene

Kada krv u nogama ne cirkulira kako treba, počinje se skupljati, uzrokujući oticanje vena. Obično mjere njege kod kuće, kao što su vježbanje, povišenje i kompresivne čarape, mogu pomoći u ublažavanju ovih simptoma. Posjetite svog liječnika ako se simptomi ne poprave.

6. Kronična venska insuficijencija

Osobe s kroničnom venskom insuficijencijom često trpe bolove u nogama zbog slabih vena i zalizaka. Neki istraživači povezuju ovu bolest s dugotrajnim stajanjem jer ono opterećuje vene.

7. Hipokalijemija

Nedostatak kalija u tijelu ili hipokalijemija uzrokuje slabost, zatvor, pretjeranu žeđ i potrebu za mokrenjem kao i umor i grčeve u cijelom tijelu pa i nogama. Uzrok manjka kalija obično je povezan s bolešću bubrega ili crijeva. Kad je razina kalija u krvi niska, mozak ne može učinkovito prenositi te signale, što rezultira duljim grčevima u mišićima.

8. Pretilost

Prekomjerna težina stvara pritisak na zglobove, tetive i mišiće u donjem dijelu tijela. Osobe s pretilošću imaju nižu relativnu snagu mišića u nogama od onih normalne težine.

9. Multipla skleroza

Umor mišića ili teške noge najčešći je prijavljeni simptom multiple skleroze, a toplina i vlaga samo ih pogoršavaju. MS uzrokuje umor jer stanje utječe na živce i remeti komunikaciju između mozga i mišića.

Kako odmoriti umorne noge?

Da biste se riješili umora u nogama, možete ih tretirati laganim masažama, izvoditi vježbe za poboljšanje cirkulacije ili isprobati neke od starih rješenja za ovaj problem.

Podignite noge: Ležanje i podizanje nogu iznad razine srca pomaže u smanjenju oteklina i poboljšanju protoka krvi u nogama. Možete leći na krevet ili podići noge na jastuk ili stolicu.

Hladni oblozi: Stavite hladne obloge ili ledene vrećice na umorne noge kako biste smanjili otekline i bolove. Pazite da ne stavljate led izravno na kožu.

Topli oblozi: Topli oblozi također mogu pomoći u smanjenju boli i napetosti u mišićima. Topla kupka za noge također može pomoći u opuštanju mišića.

Istegnite se: Redovno istezanje mišića u nogama pomaže u smanjenju napetosti i poboljšanju fleksibilnosti.

Pijte dovoljno tekućine: Nedovoljan unos tekućine može dovesti do dehidracije i umornih nogu. Pijte dovoljno vode tijekom dana kako biste održali tijelo hidratiziranim.

Ograničite unos soli: Smanjenje unosa natrijevog klorida može smanjiti oticanje nogu do kojeg dolazi zbog viška soli i zadržavanja tekućine. prenosi radiosarajevo

