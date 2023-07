Zdrav i dug život i pun novčanik: Možete imati sve ako poslušate magične recepte baba Vange

Postala je svjetski poznata tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svjetski trgovinski centar 2001. godine, piše Krstarica.

Za dug i zdrav život Vanga je ponudila sljedeći recept:

Ljeti što više treba da hodate i to bez obuće: dodir sa zemljom veoma je važan.

Djeci dozvoljavajte da se u prašini igraju, kako bi imali što češće neposredan dodir sa prirodom.

Treba se često kupati u vodi u kojoj su kuhane lekovite livadske trave, čajevi. Tako se neposredno kroz kožu najbolje unose ljekoviti sastojci.

Jednom nedjeljno jedite kuhano žito i pijte njegovu vodu.

Tečna hrana, sa što više vode i prirodnih sastojaka (supe, čorbice sa povrćem), najbolja je. Mliječni proizvodi posebno su zdravi.

Ne treba unositi previše hrane: da je organizam stvoren za to, imali bismo dva stomaka, a ne jedan.

Raž je veoma značajan u zdravoj ishrani. Treba jesti raženi hljeb.

Što manje mesa i masnoća!

Cigarete i duhanski dim morate izbjegavati!

Može te popiti jednu do dvije čašice rakije dnevno prije jela, radi dezinfekcije i bolje cirkulacije.

Smanjite konzumnaciju šećera na minimum.

Čuvajte se stresova.

Ukoliko ste u mogućnosti, radite posao koji volite.

Facebook komentari