Stručnjaci se slažu, ovo je službeno najstresnije doba dana!

Jutarnji stresori s kojima odrasli žongliraju dok pokušavaju započeti dan pokazali su se najpogubnijim za naše užurbane živote.

Studija u Londonu provedena na dvije hiljade odraslih osoba pokazala je da najstresnije doba dana počinje u 7:23 ujutro. Žene se s prvom preprekom u prosjeku susreću u 7:50, a muškarci skoro sat vremena kasnije, u 8:43 ujutro.

Ono što posebno utječe na jutarnju tjeskobu je pomisao, a često i činjenica, da nam se već na početku dana čini kako nemamo dovoljno vremena za sve obaviti na vrijeme. Prometne gužve i poteškoće u pronalaženju parkirnog mjesta samo su tačka na i jutru koje nam započne prerano, u kojem moramo pripremiti nutritivno uravnotežen doručak za obitelj, pobrinuti se da djeca na vrijeme stignu u vrtiće i škole, a nerijetko su tu i sitni incidenti poput prolijevanja kave po već odabranom outfitu ili pak zaboravljanja ključeva. Dok uz sve to pomislimo na sve neodgovorene mailove, sastanke i ostale poslovne obaveze koje nas čekaju stresu i nehotice širom otvorimo ulazna vrata.

Ono što dodatno pogoršava osobnu dnevnu prognozu je to što jutarnje drame često utječu na produktivnost cijelog dana. Studija objavljena u časopisu The Journals of Gerontology otkrila je da kada jutro započnemo već vjerujući da će dan biti stresan, to postaje samoispunjavajuće proročanstvo – često se cijeli dan osjećamo loše, čak i ako se zapravo ne dogodi ništa uznemirujuće. Osim toga, istraživači su otkrili da naš jutarnji način razmišljanja uvelike utječe na stvari poput našeg fokusa, pamćenja i kreativnosti tijekom dana.

No, nakon što osvijestite s kojom vrstom stresa se borite moći ćete početi poduzimati korake za ublažavanje tjeskobe pomoću ovih savjeta za upravljanje stresom. Evo zašto stručnjaci kažu da biste trebali usporiti jutro – i kako to učiniti u tri jednostavna koraka.

DOBRO JUTRO POČINJE NOĆ PRIJE

Kako biste jutra učinili malo podnošljivijima pokušajte nekoliko zadataka odraditi navečer, bilo da to znači pripremiti svoju odjeću i radnu torbu prije spavanja ili ranije isključiti TV kako biste malo više spavali.

NEMOJTE PRVO UJUTRO POSEZATI ZA EKRANOM

“To je doista jedan od najboljih načina da promijenite jutarnji ritam”, kaže Brooke McAlary, autorica knjige Slow: Simple Living for a Frantic World i voditeljica nagrađivanog podcasta The Slow Home. “Ako prvo zaronimo u e-poštu, društvene medije, vijesti i obavijesti, oduzimamo si priliku da uživamo u početku dana, jednostavno samo počinjemo reagirati.” Umjesto toga, radije provedite minutu ležeći u krevetu i nekoliko puta duboko udahnite. “Obratite pozornost na to kako se osjećate, na misli koje vam dolaze i odlaze, a zatim krenite u svoje jutro – vjerojatno ćete uvidjeti da imate i više vremena!”, kaže ona.

DODAJTE SVOM JUTRU MALI TRENUTAK BRIGE O SEBI

Odvojite trenutak da ujutro učinite nešto lijepo samo za sebe. “To može biti jako malo, poput istezanja dok pripremate doručak ili dopuštanja sunčevoj svjetlosti da vam pada na lice dok čekate autobus”, savjetuje McAlary. “Ili si možete dati pet minuta mira i svoju prvu šalicu kave tretirati kao dnevni ritual. Odaberite šalicu koja vam se sviđa, duboko udahnite i pomirišite kavu dok se kuha, osjetite toplinu šalice u svojim rukama i iskoristite tih nekoliko sretnih minuta kao odskočnu dasku za početak dana.”, piše Ordinacija.vecernji.hr.

