Istraživanje: COVID-19 povećava rizik od smrti godinama nakon preboljenja

Na temelju elektronskih zdravstvenih kartona jedne od najvećih zdravstvenih organizacija u Izraelu – Clalit Health Services, istraživači su pratili 16.445 parova u dobi od 40 godina naviše.

U jednoj su grupi bili pacijenti hospitalizirani zbog COVID-19 između marta 2020. i decembra 2021. i preživjeli su najmanje 30 dana nakon otpusta, a u drugoj osobe koje se nisu zarazile koronavirusom. Za potrebe istraživanja naučnici su svakog zaraženog pacijenta, uporedbe radi, “uparili” prema dobi, spolu i komorbiditetima s osobom koja se nije zarazila ovom virusnom bolešću.

Pokazalo se da je rizik od smrtnog ishoda unutar dvije godine nakon otpusta iz bolnice bio 69 posto veći među preživjelim pacijentima u odnosu na njihove vršnjake koji nisu bili zaraženi koronavirusom,pišu Vijesti

Smrtnost od svih uzroka iznosila je 4,91 slučaj na 1000 osoba među preživjelima od COVID-19, u uporedbi s 2,63 u kontrolnoj skupini.

U grupi hospitaliziranih u dobi od 40 do 64 godine uočen je više nego dvostruko veći rizik od smrtnog ishoda u odnosu na nezaražene sudionike istraživanja iste životne dobi, a kod mlađih odraslih osoba uticaj je bio relativan. Rizik od smrtnog ishoda dodatno su povećala višestruka hronična zdravstvena stanja, poput raka, zatajenja srca i bolesti bubrega.

Nalazi ukazuju na potrebu za preventivnim strategijama i ciljanim praćenjem prethodno hospitaliziranih pacijenata, napominju autori te dodaju da se pritom posebna pozornost treba posvetiti kardiovaskularnim, bubrežnim i onkološkim komplikacijama koje se mogu pojaviti ili pogoršati nakon teškog oblika zaraze COVID-19.

