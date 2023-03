Škripite li zubima noću dok spavate? Ovih šest znakova će vam to otkriti

Ne možemo baš znati što radimo u snu, niti svoje tijelo možemo kontrolirati, stoga mnogi od nas niti ne znaju što se sve događa kada smo u dubokom snu. Neki ljudi tako u snu škripe zubima, što se stručno naziva bruksizam, a to može dovesti do određenih zdravstvenih posljedica. Stomatologinja Floretta Cuffey-Terry otkrila je šest znakova na koje biste trebali obratiti pozornost ako mislite da noću škripite zubima, zajedno s nekoliko savjeta o tome kako to riješiti, piše Huffpost.

Glavobolje

Ako provodite sate spavanja škrgućući zubima, velika je vjerojatnost da ćete imati glavobolju kao posljedicu tog pritiska u ustima i čeljusti, objasnila je stomatologinja. Te jutarnje glavobolje zapravo su način na koji se vaše tijelo oslobađa od ekstremnog pritiska tijekom noći, a bolovi se javljaju obično oko sljepoočnica i natrag prema ušima.

Bol u čeljusti

Možete se probuditi s bolovima oko mišića u ustima ili primijetiti umor u mišićima čeljusti. Ova bol može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati, ali će vjerojatno biti najjača kada se probudite ujutro. Bol u čeljusti nije nešto s čime biste se trebali automatski probuditi, pa ako primijetite ovaj osjećaj, obratite se svom stomatologu.

Bolovi u zubima

Možda se čini očiglednim, ali ako vas ujutro bole zubi, moguće je da imate problem s bruksizmom. Stomatologinja tvrdi da je primijetila kako su bolovi u zubima često znak škripanja zubima noću, te su sasvim dovoljan razlog da odete stomatologu. No, zubobolja se ne mora uvijek javiti ujutro, ponekad se javlja i tijekom dana.

Trošenje zubiju

Prema stomatologinji, škrgutanje zubima može uzrokovati trošenje zuba koje s vremenom može dovesti do uništenja same strukture zuba, kao i kosti koja podupire zub u čeljusnoj kosti. Ako promotrite svoja usta i primijetite da vam se zubna kruna troši, vrlo je moguće da škripite zubima u snu. U ovom slučaju možete primijetiti krhotinu na zubu ili promjenu boje u obliku bijelih pruga. Također, možda uočite i pomak na zubima, odnosno zub može izgledati kao da je gurnut naprijed ili nazad niotkuda.

Osjetljivost na toplu i hladnu hranu

Stomatologinja kaže da je uobičajeno osjetiti osjetljivost na toplu i hladnu hranu i piće ako noću škrgućete zubima. Mogli biste početi viđati male linije prijeloma po zubima, a te male linije gotovo su izravan pristup živcu zuba. Ako hladna čaša vode ima čist put do živca vašeg zuba, sigurno je da ćete to i osjetiti čim popijete gutljaj.

Dnevna pospanost

Netko tko neprestano škripi zubima možda toga nije svjestan, ali vjerojatno se budi svakih nekoliko sati tijekom noći. To može biti uzrokovano neugodom ili bolom ili jednostavno činjenicom da stalno pomicanje usta znači ometanje noćnog odmora. Kako rezultat toga, veća je vjerojatnost da ćete se nositi s pospanošću tijekom dana.

Nacionalni institut za zdravlje proveo je istraživanje 2020. godine koje je otkrilo vezu između stresa i bruksizma, te su utvrdili da 95 posto ljudi koji su pod velikim stresom, pokazuju znakove bruksizma. Ako sumnjate ili znate da noću škripite zubima, važno je da što prije posjetite stomatologa.

– Stomatolog može pregledati i procijeniti znakove i simptome kako bi isključio bilo koji drugi problem poput infekcije zuba. Također će moći dati preporuke za najbolje sljedeće korake i tretmane, koji mogu uključivati štitnike za usta, relaksatore mišića ili čak upravljanje stresom – objasnila je stručnjakinja, piše Večernji.

