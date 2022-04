Manjak sna je opasniji nego što mislite

Nedostatak sna može da prouzrokuje da ljudi koji su relativno zdravi razviju visceralnu masnoću na trbuhu, što s vremenom može da prouzrokuje probleme povezane sa srcem i drugim organima u tijelu.

Istraživanje ima ozbiljne implikacije jer sve više ljudi provodi manje vremena spavajući zbog prevalencije pametnih telefona, dužeg radnog vremena i drugih faktora.

“Naši nalazi pokazuju da je skraćeni san, čak i kod mladih, zdravih i relativno mršavih osoba, povezan sapovećanjem unosa kalorija, vrlo malim povećanjem tjelesne težine i značajnim povećanjem nakupljanja masti unutar stomaka“, tvrdi dr Vinred Somers, vodeći istraživač studije.

Studija je objavljena u Journal of the American College of Cardiology, a za istraživanje su prikupljeni podaci od 12 zdravih osoba koje nisu gojazne, starosti od 19 do 39 godina.

Nakon četvorodnevnog perioda aklimatizacije u kom su ispitanici bili pripremani za novi raspored spavanja, bili su podvrgnuti strogom rasporedu spavanja tokom 14 dana. Jedna grupa je imala samo četiri sata za spavanje svake noći, dok je druga imala devet sati.

Istraživački tim mjerio je unos i potrošnju energije, težinu i distribuciju masti kod svakog ispitanika nakon završetka tog perioda. Utvrđeno je da su se oni koji su spavali samo četiri sata udebljali više od svojih vršnjaka u grupi koja je spavala oko devet sati.

Ukupnan nivo telesne masnoće ostala je jednaka u obje grupe, ali ljudi koji su spavali četiri sata imali su visok nivo visceralne masnoće.

“Uobičajeno, masnoća se prvenstveno taloži ispod kože. Međutim, čini se da neadekvatan san preusmjerava masnoću u opasniji visceralni dio”, objasnio je Somers.

Čak i nakon što su se oni koji su bili u grupi sa ograničenim spavanjem vratili normalnijim, zdravijim rasporedima, masnoća je ostala.

“Važno je da je, iako je tokom sna za oporavak došlo do smanjenja unosa kalorija i težine, visceralna masnoća nastavila da raste”, rekao je Somers.

On je dodao da to ukazuje da je neadekvatan san prethodno neprepoznati okidač za taloženje visceralne masti i da nadoknađeni san, bar kratkoročno, ne preokreće nakupljanje visceralne masti.

“Dugoročno, ova otkrića impliciraju neadekvatan san kao doprinos epidemiji gojaznosti, kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti”, smatra Somers.

Oni koji su bili dio grupe sa ograničenim spavanjem takođe su unosili oko 300 kalorija više dnevno od svojih vršnjaka, što je dovelo do debljanja. Povećana potrošnja hrane uključivala je 17-postotno povećanje konzumiranja masti i 13-postotno povećanje konzumiranja proteina u njihovoj ishrani.

Visceralna masnoća povezana je sa dijabetesom tipa 2, bolestima srca i visokim holesterolom, kao i brojnim dodatnim problemima.

Somers je rekao da povećano vježbanje i bolji izbor ishrane mogu da pomognu u nadoknadi štete prouzrokovane masnoćom ljudima koji ne spavaju dovoljno.

Promjene načina života kao što je odlazak u krevet u isto vrijeme svake noći, ustajanje u isto vreme svakog jutra, gašenje ili uklanjanje televizora, računara i mobilnih uređaja iz spavaće sobe, može da pomogne ljudima da imaju zdrav san koji im je potreban, piše B92.

