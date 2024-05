VELIKI PROLJEĆNI HOROSKOP ZA 2024. – Svim znacima biće turbulentno, a Bik i Lav doživjet će preobražaj

Ovan

Pripremite se za neke velike „aha“ trenutke ovog proleća. Saznaćete šta vas sputava i postaviti nove granice. Dok je retrogradni Merkur u aprilu uahtevao da izbegavate stare navike, do kraja maja Jupiterov ulazak u Blizance omogućava slobodnije izražavanje. Ne zaboravite da budete ljubazni prema sebi, uzmite slobodne dane i slavite pobede na tom putu. Ljubav će vam 23. maja dati drugu šansu.

Bik

Ovo proljeće biće vam nevjerovatno. Jupiter i Uran su vam donijeli jedinstvenu šansu za samootkrivanje i osnaživanje. Sad ceniet kvalitete koje ste možda ranije zanemarili. Fokusirajte se na njegovanje vašeg odnosa sa samim sobom i izgradnju samopoštovanja, sećajući se da savršenstvo nije dostižno i da je rast kontinuiran proces. Ovo je period promjene, oslobodite se svakog samoosuđivanja, koristeći svoje emocionalne uvide da produbite svoje razumijevanje sebe.

Blizanci

Pokušajte da ne analizirate previše svoju trenutnu ili bivšu vezu. Fokusirajte se na to da doprete do onih koji mogu da vam pomognu na putu iscjeljenja. Kada Jupiter uđe u vaš znak krajem maja, donoseći jednogodišnji period ekspanzije i rasta, imaćete priliku da razvijete samosaosjećanje i steknete jasnoću u svojim emocijama. Dok brojke iz vaše prošlosti ponovo isplivavaju, zapamtite da ne treba da raspaljujete stare emocije. Jednostavno priznajte njihovo prisustvo i obratite pažnju na to kako emocionalno utiče na vas. Pustite da vas osjećanja vode graciozno naprijed.

Rak

Poznati ste po želji da izbjegnete sukobe i održite harmoniju u svojim odnosima. Ipak, proljećna pomračenja će vas inspirisati da govorite o pitanjima i uzrocima koji su vam važni. Kada ste u centru pažnje, može vam biti neprijatno, ali nemojte se ustručavati da budete važni. Brinite o sebi, idite na odmor, dajte prioritet spavanju i ne oklijevajte da otkažete planove ako treba. Početkom juna, kada se Sunce i Venera poravnaju, imaćete priliku da poboljšate navike njege o sebi i uđete u leto osvježeni i puni energije.

Lav

Obično niste od onih koji traže pomoć ili uputstva, čak i kada se borite. Međutim, ova sezona pomračenja vas je ohrabrila da promenite taj način razmišljanja. Možda ćete otkriti da niko ne može sam da se nosi sa svim stvarima. Do juna ćete možda otkriti zajednicu podrške koja je spremna da vam pomogne da postignete vaše ciljeve. Tokom narednih meseci, pomerite fokus sa onoga što vam nedostaje u profesionalnom životu na dostignuća koja vam donose radost i ispunjenje. Razmislite o kako su ova dostignuća obogatila vaš život i možda ćete otkriti da stvari koje nemate izgledaju manje značajne, bar zasad.

Djevica

Rana proljećna pomračenja i retrogradni Merkur pomoći će da učvrstite granice. Shvatičete da određene veze u kojima postavljate granice nisu zdrave za vas, što vas navodi da razmislite da se udaljite od njih. Zapamtite, u redu je razgovarati sa onima koji možda koriste vašu ljubaznost i brigu. Koristeći ove energije, osjećaćete se prijatnije u svojoj koži. Stavljanje svojih potreba na prvo mjesto nije sebično – to je od suštinskog značaja za efektivnu podršku drugima. Ovog proljeća poklonite sebi brigu i pažnju koju zaslužujete.

Vaga

Vagama će ovo proljeće biti prilično bogato. Duboko ćete razmisliti o svojim vezama i o tome kako one utiču na vašu samopercepciju Jedan značajan aspekt biće posvećen vašim poslovnim odnosima i prijateljstvima. Da li primate onoliko koliko dajete i obrnuto? Kada procijenite ravnotežu u vašim odnosima, razmislite o tome kako vaša interakcija sa drugima utiče i na vaše veze i na vaše viđenje sebe. Vreme da postavite granice. Ako primate manje nego što dajete, usredsredite se na poboljšanje svojih vještina slušanja.

Škorpija

Imaćete priliku da rastete i da se lično transformišete. Sa konjukcijom Jupiter-Uran u aprilu i Jupiterovim prelaskom u Blizance u maju bićete bolje opremljeni da podržite prijatelje, porodicu i kolege koji takođe traže promjene. Smatrajući sebe i druge odgovornim, bez zadržavanja u prošlosti, stvorićete sigurnije okruženje da svi rastu i napreduju. Važno je da izrazite emocije. Razmislite o uspostavljanju dnevne rutine kako biste uneli strukturu u svoj život. Raspored može donijeti osjećaj slobode.

Strijelac

Ovog proljeća udubićeet se u svoja osećanja. Odvojite vrijeme da istražite sve emocionalne situacije koje su vam bile na umu. Kad Jupiter pređe u Blizance krajem maja, osjećaćete se spremnim da otvoreno i iskreno izrazite svoja osjećanja onima koji treba da ih čuju. Prihvatanje ranjivosti može biti oslobađajuće. Da biste poboljšali svoju emocionalnu inteligenciju, posvetite vrijeme sjedenju sa svojim osjećanjima, čak i ako su vam neprijatna. Izbjegavajte da upadnete u zamku toksične pozitivnosti, koja odbacuje negativne emocije.

Jarac

Nije vam strana želja za kontrolom, ali ovog proleća ćete malo spustiti loptu. Prihvatanje haosa, u meri u kojoj je to moguće, stvoriće prostor za ispunjeniji život, oslobođen ograničenja koja ste sami sebi nametnuli. Sa Jupiterom koji ulazi u Blizance na jednogodišnje putovanje krajem maja, imaćete priliku da se uskladite sasvoje pravo ja. Ključna lekcija biće prepoznavanje vaše moći da oblikujete život koji vam zaista odgovara, umjesto da težite da ispunite očekivanja drugih. Možda ćete otkriti da vas jedino sputavaju vaša sopstvena ograničenja. Da biste njegovali unutrašnji mir, razmislite o integraciji praksi svjesnosti u svoju dnevnu rutinu. Lagane šetnje bez slušalica, uranjanje u prirodu ili razvijanje prakse zahvalnosti.

Vodolija

Ovoga proljeća trebalo bi da napravite neke pozitivne promene u svom životnom prostoru i otključate skriveni potencijal vašeg doma. Slušajte svoje instinkte dok tražite rješenja. Počevši od 2. maja, vaša planeta koja vodi karijeru Pluton stati retrogradno u vašoj prvoj kući, pozivajući vas da se ponovo povežete sa svojim unutrašnjim glasom. Imaćete dovoljno vremena da izgradite samopouzdanje i sredite svoj imidž. Razmislite kako možete da se uskladite sa ljudima koji prepoznaju vaše talente i koji vam mogu pomoći da postignete svoje ciljeve.

Ribe

Sasvim je razumljivo da vaša osjetljiva priroda ima rezerve, posebno kada je riječ o novcu i poslu. Ovoga proleća imate priliku da se odmorite od brige o budućnosti. Umjesto da se zadržavate na neizvjesnostima, iskoristite ovo vrijeme da napravite pauzu i ponovo procijenite svoje prioritete. Dok Jupiter prelazi u Blizance u maju, prihvatite pozitivnu energiju i fokusirajte se na svijetle tačke u svom životu. Kada se suočite sa izazovima ili strahovima, odvojite trenutak da procijenite vjerovatnoću najgoreg scenarija i razmislite o potencijalnim rješenjima. Sejtite se kako ste nekad uspijevali da savladate prepreke, podsetite se svoje otpornosti i sposobnost da se snađete u teškim situacijama, piše aloonline.

Facebook komentari