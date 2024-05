“Urotio se PROTIV MENE” – Stanislav napravio PREOKRET u odnosu sa Majom: Marinkovićeva SATJERANA u ćošak

Prošle noći u rijalitiju ,,Elita” došlo je do suočavanja Maje Marinković i Stanislava Krofaka u toku emisije ,,Gledanje snimaka”.

Svađa je izbila zbog njegovog druženja sa Lepim Mićom, on joj je odbrusio da ne može da mu postavlja ultimatume, a Maja se razočarala u poruku njegovih najbližih.

– Ne mogu da lažem tenzija i dalje traje, ja sam se izmirila sa Mićom ali sam ja napravila scenario u glavi da se Mića nešto urotio protiv mene i da želi Stanislavu da promeni mišljenje. On je lepo rekao da sam ja njegov izbor ali opet meni nije bilo prijatno, ja sam prema njemu med i mleko, nisam ja osoba koja se vadi na neke promene, ja sam uvek prema ljudima kako zaslužuju. Ja ne mogu da pričam o strani koju ne poznajem ali nisam osoba koja može da vodi tuđe ratove. Ja da se vodim kako će ko da me komentariše gde bi bila, meni je bitno da me majka i otac podržavaju ali naravno da mi nije prijatno da čujem neke reči koje nisu na mestu, mislim da su to neke lične frustracije – rekla je Maja.

– Samo ću reći da meni niko ne može da zabrani sa kim ću da pričam, ja znam kako radim i sa kim se družim, sam donosim odluke u svokm životu, ja protiv njega nemam ništa, to što su oni imali na početku mene to ne zanima. Ako ima poštovanje prema meni on joj neće govoriti nikakve ružne reči, ona meni ne može da postavlja ultimatume – rekao je Stanislav.

– Ja na primer Ša poštujem i mislim da je dobar čovek ali opet se ne družim sa njim, ja sam mu samo rekla da ne sedi sa njim i to je to. Sto ljudi, sto ćudi, mi ne možemo da imamo isto mišljenje za sve – rekla je Maja.

– Ja pravedno gledam na stvari, ja ako shvatim da sam kriv meni nije problem to da priznam – rekao je Stanislav, piše Srbija Danas.

