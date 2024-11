Evo kako dugo spavanje može da bude štetno po zdravlje

Ali, stručnjaci upozoravaju da dugo spavanje tokom dana može biti štetno po vaše zdravlje.

Naš organizam funkcioniše po svojim pravilima koja moramo da znamo. Kira Pritčard, stručnjak sa spavanje, istakla je šta bi trebalo da znamo prije nego što utonemo u san tokom dana:

“Nikada ne spavajte duže od pola sata, osim ako nemate slobodno da odspavate ukupno 90 minuta. Ljudi spavaju u ciklusima, a postavljanje alarma tako da se probudite na pola tog ciklusa, učinićete da budete još pospaniji nego što ste bili prije drijemke”.

Zanimljivo je da naše tijelo spava u ciklusima od 90 minuta. Tokom noći, prolazimo kroz nekoliko ciklusa, a stručnjaci tvrde da se budimo na kratko na prelazu između svakog.

“Dok drijemke koje traju 30-60 minuta mogu da izgledaju primamljivo jer su kratke i može se upravljati njima, one vas zapravo dovode do treće i četvrte faze sna, koje su mnogo dublje. Kada se probudite, možda ćete iskusiti inerciju sna (prelaznu fazu između sna i budnosti) koja dovodi do osjećaja pospanosti i umora. Ovo nije dobro u uslovima kada morate da ostanete fokusirani do kraja dana”, rekla je Kira Pritčard i dodala:

“Drijemka od 90 minuta omogućava da završite jedan pun ciklus spavanja, a buđenje iz ovakvih dremki je generalno lako i nakon njih ste osviježeni i budniji. Ako nemate vremena da odspavate punih 90 minuta, radije izaberite kratku, ali snažnu dremku od 10 do 20 minuta. Ona je odlična za povećanje vaše energije i smanjuje bilo kakav osjećaj pospanosti”.

Međutim, ona je dodala kada bi trebalo da izbjegavamo san od 90 minuta preko dana:

“Ne bi trebalo da dremate u periodu od sedam sati prije planiranog odlaska na spavanje kako biste bili sigurni da to neće poremetiti vaš noćni san. Za većinu osoba to znači da poslije 15 ili 16 časova ne treba da pribjegavaju dremkama. Najbolje doba dana za dremku je obično šest do osam sati nakon buđenja”, zaključila je Pritčard, piše B92.

