Opozicionar golim rukama rušio asfalt tvrdeći da je napravljen od “kozjeg izmeta

Objavljeno prije 22 minute

U Egiptu je zabilježen neuobičajen politički protest kada su opozicioni političari javno izrazili nezadovoljstvo kvalitetom nedavno izgrađenih cesta. Kako bi ukazali na, po njihovim tvrdnjama, lošu izvedbu radova, oni su golim rukama počeli trgati novopostavljenu asfaltnu površinu.

Ovaj čin, izveden pred okupljenim građanima, imao je za cilj da simbolično pokaže da materijal korišten u izgradnji cesta, prema njihovim tvrdnjama, nije kvalitetan asfalt, već jeftin i neadekvatan materijal. Političari su pritom ironično tvrdili da se ne radi o standardnoj cestovnoj podlozi, nego o “kozjem izmetu”.Incident je izazvao pažnju javnosti i otvorio raspravu o standardima infrastrukturnih projekata u zemlji, kao i o političkim metodama kojima se opozicija koristi kako bi skrenula pažnju na svoje kritike,pišu Vijesti

Vlasti se za sada nisu detaljnije oglasile povodom ovog konkretnog incidenta.


