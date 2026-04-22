Turistkinja oštetila fontanu u Firenci, jer je htjela dodirnuti intimne dijelove statue

Prema navodima lokalne policije, turistkinja je ušla u prostor fontane na trgu Piazza della Signoria tako što je preskočila zaštitnu ogradu i rub bazena. Kako ne bi pala u vodu, popela se na skulpturalni dio fontane, oslanjajući se na figure konja koji su dio kompozicije.

Navodno je sve učinila u sklopu “predvjenčanog izazova”, pri čemu je pokušala prići dijelu statue rimskog boga mora Neptuna. Policija je reagovala na licu mjesta i spriječila dalji incident,pišu Vijesti

Gradska policija je protiv nje podnijela krivičnu prijavu zbog oštećenja umjetničkog i kulturno-historijskog spomenika.

Oštećena fontana je djelo poznatog renesansnog umjetnika Bartolomea Ammannatija iz 16. stoljeća, a stručnjaci navode da su oštećeni dijelovi konstrukcije, uključujući elemente na koje se penjala i dekorativne dijelove skulpture.

Firenca, glavni grad italijanske regije Toskana, godišnje privlači milione posjetilaca zbog svoje bogate renesansne baštine. Historijski centar grada nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine i jedan je od najposjećenijih kulturnih lokaliteta u Evropi.

Facebook komentari