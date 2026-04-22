Horor u Srebreniku: Pronađena tijela muške i ženske osobe

Objavljeno prije 53 minute

Mjesto događaja je obezbijeđeno, a sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja

Policijski službenici Policijske stanice Srebrenik 22. aprila 2026. godine oko 18 sati zaprimili su prijavu da se u naselju Brda, na području grada Srebrenika, u dvorištu porodične kuće nalazi tijelo muške osobe bez znakova života.

– Izlaskom na mjesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i tijelo ženske osobe bez znakova života – potvrdila je za portal “Avaza” portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Mjesto događaja je odmah osigurano, a sve potrebne mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja provode istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a, po uputama dežurnog kantonalnog tužioca, koji rukovodi uviđajem na terenu,piše Avaz


