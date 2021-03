Nemojte pretjerati: Kada i koliko vitamina C treba unositi u organizam radi jačanja imuniteta?

Vitamin C je vitamin koji se najčešće povezuje s virusnim infekcijama. Najznačajniji je antioksidans kod sisara i dok je njegov redovan unos u preporučenim dnevnim dozama od 75-110 mg bitan za održavanje normalne funkcije imunog sistema i antioksidativnog kapaciteta u borbi protiv uzročnika bolesti, noviji podaci podržavaju ulogu nešto viših doza vitamina C u prevenciji, ali i zbrinjavanju virusnih infekcija kod ljudi.

Na osnovu većeg broja istraživanja, za održavanje dovoljno visokih koncentracija vitamina C u organizmu preporučuje se dnevni unos iznad 200 mg vitamina C kod mladih zdravih ljudi, odnosno iznad 400 mg kod bolesnih ili starijih osoba odnosno osoba koje imaju niži kapacitet apsorpcije vitamina C, piše portal Prvo zdravlje.

