VELIKI MJESEČNI HOROSKOP ZA MAJ 2024. GODINE – Ključna otkrića i upoznavanje novih ljudi, jedan znak najsretniji

Posao

Mjesečni horoskop za maj 2024. godine predviđa blagu stagnaciju i stabilnost u svim pravcima. Da li je ovo dobro ili loše, stvar je ličnog gledišta. Ipak, trebalo bi da vam bude drago zbog privremenog predaha. Zvijezde obećavaju da će vam ova pauza samo koristiti. Opustićete se, udahnuti vazduh i prestati da beskonačno jurite za nečim.

Ljubav

Blage trzavice sa partnerom početkom mjeseca mogu da poboljšaju odnos. Uočićete sitnice koje ranije niste primjećivali i znaćete kako da ih iskoristite na najbolji način. Ukoliko ste slobodni, horoskop vas savjetuje da ne ostajete kod kuće. Slijedi mnogo zanimljivih poznanstava!

Zdravlje

Iskoristite slobodno vrijeme za brigu o zdravlju. Ne ignorišite simptome.

BIK

Posao

Ulaskom u maj 2024. godine izlazite na svoju glavnu pozornicu! Naći ćete se u centru pažnje gdje god da se pojavite. Lavina vijesti, ponuda, novih poznanstava i zapanjujućih slučajnosti će vas bukvalno pratiti za petama. Finansijska situacija će se značajno poboljšati, imaćete čemu da se radujete!

Ljubav

Prošlost kuca na vrata, a nećete biti sigurni šta tačno želite. Ukoliko je riječ o osobi sa kojom ste nekada imali toksični odnos, zvijezde vas savjetuju da se ne vraćate na staro. Budite otvoreni za nova poznanstva. Zauzete krajem mjeseca čeka lijepo iznenađenja od strane partnera.

Zdravlje

Jačajte imunitet i poboljšajte ishranu.

BLIZANCI

Posao

Horoskop za maj 2024. obećava važne događaje, jake emocije, utiske i sjajne prilike! Ovo će biti vrijeme kada će vam sva vrata biti otvorena, a zvijezde vam pomažu u ostvarenju vaših planova, želja i namjera. Velike su šanse da ćete potpuno promijeniti karijeru i ostvariti se na polju koje je novo za vas!

Ljubav

Budite pažljivi prema onima koji vam otvoreno pokazuju emocije. Pokušajte da pokažete koliko cijenite nečiji trud. Na taj način ćete spoznati šta tačno želite i kojim putem da krenete. Velike promjene su zabilježene na polju ljubavi kada je mjesec maj u pitanju. Imaćete mogućnost da birate.

Zdravlje

Mogući problemi sa crijevima.

RAK

Posao

Čeka vas nevjerovatna harmonija, kako iznutra, tako i spolja. Sve nedaće i stresovi u aprilu biće zaboravljeni, a nivo zadovoljstva životom će naglo porasti. Konačno ćete naći vremena za svoje omiljene aktivnosti, za komunikaciju sa voljenima i odlazak u posjetu gostima.

Ljubav

Do 15. maja imaćete utisak da živite san. Sve će teći kako ste zamislili, a onda su moguće promjene raspoloženja, želja i potreba. Horoskop vas savjetuje da donesete važne odluke. Nije povoljan trenutak za odlaganje, naprotiv. Ovo je idealan mjesec koji može da vam donese lijepa iznenađenja i gestove!

Zdravlje

Zvijezde preporučuju da obratite pažnju na telo, maj je odličan period za jačanje organizma.

LAV

Posao

Mjesečni horoskop za maj 2024. godine kaže da ćete morati da se borite za svoju sreću, blagostanje i duševni mir – sa ljudima oko sebe i nepredviđenim okolnostima. Danas ćete željeti ljubav, sutra novac, a prekosutra samo da vam niko ne smeta. Prva polovina mjeseca je rezervisana za ideju o promjeni posla.

Ljubav

Bićete skloni konfliktima, vodite računa o ishitrenim reakcijama. Potrudite se da jasno iznosite argumente jer većina rasprava može da nastane zbog tenzije koju prenosite na emotivni odnos. Ukoliko ste slobodni, horoskop vas savjetuje da prošlost ostavite iza sebe. Prijaće vam komunikacija sa nekim putem društvenih mreža.

Zdravlje

Moguća nesanica.

DJEVICA

Posao

Horoskop za maj 2024. obećava da će vas nakon „aprilske glave u oblacima“ spustiti na zemlju i vratiti vašu uobičajenu rutinu. Savjet je da ne trošite novac na velike kupovine, mogući su iznenadni troškovi u domu. Timski rad biće ključan za postizanje velikih razultata, ne zaboravite to.

Ljubav

Ako će neko uživati ovog mjeseca u ljubavi, to ste vi! Bićete raspoloženi za sve, od romantike do avantura koje nikada ranije niste probali! Prepustite se emocijama i potrudite se da uzvratite istom mjerom. Mnogi će vam zavidjeti, obratite pažnju na one koje ste nedavno upoznali.

Zdravlje

Zdravlje je dobro.

VAGA

Posao

Mjesečni horoskop za maj 2024. godine vam pruža priliku da se udaljite od aktivnog društvenog života i obratite pažnju na svoje najmilije. Ako ranije niste imali naviku da vodite računa o novcu, održavate ravnotežu i upravljate budžetom, sada je pravo vrijeme. Zvezde takođe savjetuju da planirate odmor ako to još niste učinili.

Ljubav

Riječi mogu skupo da vas koštaju. Neki odnosi moraju da budu završeni, dok će pojedine Vage uspjeti da prebrode krize. Neće biti lako, ali će trzavice jasno prikazati kakva je situacija u odnosu. Slobodne Vage mogu da uplove u nov emotivni odnos!

Zdravlje

Uvedite fizičku aktivnost.

ŠKORPIJA

Posao

Nakon laganog i ležernog aprila, maj će vas natjerati da brzo skupite snagu i jurite napred maksimalnom brzinom! Pojaviće se problemi i zadaci u različitim oblastima vašeg života koje ćete morati vrlo brzo da riješite. Na poslu su mogući stresni trenuci, ali važno je da održite fokus. Promjene koje se dogode krajem mjeseca, idu u vašu korist!

Ljubav

Nova ljubav na pomolu! Vrijeme je da prepustite emocijama. Ne kalkulišite, ne analizirajte i ne razmišljajte previše. Čekaju vas lijepa iznenađenja i ne uskraćujte sebi užitke koje su vam zvijezde spremile. Ako ste zauzeti, velike su šanse da pređete na viši korak sa partnerom.

Zdravlje

Vodite računa o ishrani i čuvajte se prejedanja.

STRIJELAC

Posao

Planete pokazuju da ćete biti zadovoljni bez obzira na spoljašnje okolnosti. Mjesec će proći glatko kada je posao u pitanju. Sve ćete ostvariti sa upola manje truda. Ukoliko je vaša pomoć potrebna nekome, potrudite se da izađete u susret. Vratiće vam se višestruko! Očekujte novac krajem mjeseca.

Ljubav

Moći ćete da se nosite sa nekoliko manjih problema ili nevolja bez ikakvog napora. Zvijezde vas pozivaju da se sjetite da sami sebi stvarate sreću. Na kraju krajeva, ljubavni odnos treba da bude generator energije i snage. I to nećete zaboraviti.

Zdravlje

Čuvajte se alergija.

JARAC

Posao

Mnogi će vam pomoći da dobijete sve što zaslužujete! Na primjer, dobićete priliku da se naviknete na novu sliku sebe, kao i da se izrazite u umjetnosti i kreativnosti. U svom radu možete da računate na stabilnost i dosljednost, sve će ići baš onako kako ste planirali. A prihod u maju biće posebna radost.

Ljubav

Nema velikih promjena u ljubavi. Maj je mjesec kada ćete najviše biti fokusirani na karijeru i okupirani zadacima od velike važnosti. Ipak, to ne znači da ne treba da se krećete. Prijaće vam večeri sa prijateljima, nikad se ne zna kada je pravi trenutak da upoznate pravu osobu.

Zdravlje

Čuvajte se povreda.

VODOLIJA

Posao

Horoskop za maj 2024. pozdravlja sve što se tiče sopstvenih resursa, dostizanja novih nivoa sopstvene realizacije i nadogradnje ciljeva i vrijednosti. Maj po mnogo čemu nastavlja aprilske trendove, ali u oštrijoj formi. Odnosno, zvijezde vam savetuju da se sami pozabavite ovim pitanjima kako ne biste naknadno doživjeli finansijske poteškoće.

Ljubav

Čekaju vas važni i sudbonosni događaji. Romantične veze su uglavnom stabilne, a početkom maja mogući su samo manji sukobi. Oni neće uticati na odnos. Odnose sa bliskim rođacima mogu da zakomplikuju razne okolnosti, ali će biti premostive, pogotovo ako ne obraćate pažnju na sitnice i ne pamtite loše stvari.

Zdravlje

Zdravlje je dobro, provjerite krvnu sliku.

RIBE

Posao

Mjesečni horoskop za maj 2024. godine predlaže kreativan pristup svim stvarima, strpljenje i ravnotežu u svim oblastima. Zvijezde toplo preporučuju da prvo razmislite, a zatim da donosite odluke, da ne žurite. Generalno, maj će biti lak za vas. Ovo je dobro vrijeme za opuštanje, odmor, odlazak u banju, masažu, gledanje filmova ili umjetničkih djela u raznim muzejima, galerijama, izložbama…

Ljubav

Odlično vrijeme za pauzu, razmišljanje, sagledavanje i rad na greškama u oblasti ličnih odnosa. Vaša voljena osoba može da bude nezadovoljna vašim ponašanjem i nedostatkom vremena za zajedničke aktivnosti. Život u kući je pun promena, budite spremni za njih, prenosi Mondo.

Zdravlje

Moguće glavobolje, piše alo.

