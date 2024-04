Necenzurisani snimak Aneli i GOLOG Stanislava – UHVAĆENI na djelu: Ahmićeva odlijepila za Majinim dečkom, slijedi KARAMBOL

Tema jučerašnjeg sastanka u “Eliti” bila je da li je sujeta jača od ljubavi u vezama, a Miona Jovanović bila je u timu koji se slaže sa tom konstatacijom.

Marko Đedović ju je izrešetao pitanjima, nakon čega je nastao haos sa Nenadom Aleksićem Ša. U njihov sukob umešana je i Aneli Ahmić, koja već danima ratuje sa Majom Marinković, jer navodno pokušava da se umeša u njenu vezu sa Stanislavom Krofakom.Maja je ubeđena da je Aneli bacila oko na Stanislava i da pokušava na sve načine da pridobije njegovu pažnju, a Ahmićeva se u jednom momentu izlanula, pa otkrila da je posmatrala golog Stanislava u krevetu.

– Pa jeste bio sujetan na njega, ja nisam bila sujetna na Maju nego je ona izazivala na konflikte i naravno da sam imala neku dozu ljubomore. Čovek je išao go ovde po imanju i naravno da ću gledati, to je meni bilo bolesno što on tako svuda hoda. Mene Stanislav ne zanima, niti mi se sviđa fizički nego ja moram da pogledam kad prolazim i stalno vidim da idu golišavi – rekla je Aneli.Pa kako da ne budeš ljubomorna kad sam lepša, uspešnija i bolji čovek, imaš i na šta da budeš ljubomorna. Ovo nije ništa novo, ona uvek želi nešto moje. Ti si jedna isfrustrirana žena koja je već u godinama i želi da se takmiči sa mnom – poručila je Maja,piše Srbijadanas

Sada je osvanula fotografija na društvenim mrežama, koja dokazuje da Aneli redovno posmatra Krofaka i prati svaki njegov korak, a posebno obraća pažnju kada je Stanislav u donjem vešu.

