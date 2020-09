Tri naučnika savjetuju kako da se zaštitite od covida-19

U maju je 239 naučnika iz 32 zemlje pozvalo Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da prizna moguću ulogu zračnog prijenosa u širenju SARS-CoV-2. WHO je to učinio i naveli su da se ne može isključiti mogućnost prijenosa virusa zrakom, osobito u zatvorenim prostorima i tamo gdje su veće gužve.

Slično je napravio i Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) te su u smjernicama naveli da se covid može širiti i aerosolima. No, samo tri dana kasnije iz CDC-a su poručili da je to objavljeno greškom. Trenutno, CDC se ne priznaje da se koronavirus širi i na ovaj način. Navode da je primarni način transmisije virusa bliski kontakt sa zaraženom osobom koja virus izlučuje kašljem, kihanjem ili govorom.

Aerosoli

Ako se SARS-CoV-2 širi zračnim prijenosom, mogle bi se usvojiti strože mjere za kontrolu virusa, kao što se radi u slučaju tuberkuloze. No, CDC navodi da zračni prijenos nije izražen u slučaju koronavirusa.

To su neke od nesuglasica koje postoje unutar same struke, a o virusu se stalno otkriva nešto novo. No, u jeku pandemije svi se trudimo zaštiti. Neki preporuke posve su jasne i definirane: nosite masku, redovito perite ruke vodom i sapunom, izbjegavajte gužve, držite distancu.

No, neke stvari još uvijek nisu posve jasne. Primjerice, ako se virus širi aerosolima, koliko je taj način transmisije važan u vrijeme pandemije i koliku ulogu igra?

Dok čekamo odgovore na to i još neka pitanja, brojni zdravstveni djelatnici daju razne savjete koji pomažu u zaštiti zdravlja. Kemičarka Kimberly Prather, stručnjak za viruse koji se prenose zrakom Linsey Marr i profesor okolišnog zdravlja Donald Milton naveli su za CBS nekoliko mjera predostrožnosti koje možete poduzeti kako biste smanjili rizik od zaraze.

Podaci su pokazali kako se velik broj ljudi zarazio udisanjem virusa, a to se najčešće događa ako se fizički ne distancirate.

Da biste smanjili šansu za udisanje virusa, vitalno je poduzeti nekoliko koraka.

Zatvoreni prostori

Fizički se distancirajte. Što dalje, to bolje!

Nosite masku kada ste u kontaktu s drugim osobama, čak i ako možete održavati dovoljan razmak. Maske smanjuju količinu virusa koja dolazi od oboljele osobe, ali smanjuje i mogućnost da sami udahnete virus.

Poboljšajte ventilaciju tako da otvorite prozore. Provjetrite prostor, proučite metode pročišćavanja zraka poput filtracije.

Na otvorenom

Nosite masku ako se ne možete udaljiti od drugih na barem dva metra.

Grupne aktivnosti održavajte na otvorenom kada god je moguće.

Ovo su neke mjere zaštite kojih se možete pridržavati kako bi smanjili rizik od infekcije koronavirusom.

