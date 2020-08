Postoji rizik od prijenosa koronavirusa hranom

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kontinuirano prati sve potencijalne rizike po zdravlje potrošača iz područja sigurnosti hrane na domaćem i međunarodnom nivou.

Koronavirusi se ne mogu multiplicirati u hrani, jer im je za to potreban životinjski ili ljudski domaćin, a trenutno nema znanstveno utemeljenih dokaza koji bi ukazivali na to da se virusom 2019-nCoV, uzrok pandemije COVID-19, možemo zaraziti kroz probavni sistem.

Direktor Agencije za Sigurnost hrane BiH Džemil Hajrić navodi da je COVID-19 respiratorna bolest i primarni put prenošenja je direktni kontakt osoba ili prijenos kapljičnim putem prilikom kašljanja ili kihanja inficirane osobe.

– Postoji mogućnost da kapljice iz dišnog sistema osobe inficirane virusom 2019-nCoV dospiju na bilo koji predmet i površinu koja okružuje zaraženu osobu te da se osoba zarazi tako što dodirne kontaminiranu površinu, predmet ili ruku zaražene osobe i nakon toga dotakne svoja usta, nos ili oči – kaže Hajrić.

Prema rezultatima određenih istraživanja koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), virus 2019-nCoV može preživjeti na različitim površinama, i to do 72 sata na plastičnoj ili površini od nehrđajučeg čelika, do četiri sata na bakru i do 24 sata na kartonu. Ovo istraživanje je provedeno u laboratorijskim uvjetima (kontrolirana relativna vlažnost i temperatura) i rezultati bi se trebali oprezno tumačiti u realnom okruženju.

– Dakle, rizik od dolaska u kontakt s virusom uslijed rukovanja predmetima kontaminiranim od strane kliconoše teoretski se ne može isključiti, ali on nije visok. Stoga je važno pridržavati se određenih pravila: ne dodirivati lice rukama za vrijeme kupovine hrane, prati ruke odmah po dolasku kući, voće i povrće, prije jela ili kuhanja, temeljito oprati čistom vodom i prebrisati sva pakiranja hrane po dolasku iz trgovine – navodi Hajrić.

S ciljem pružanja potpo Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je u aprilu 2020. godine objavila i prijevod smjernica Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) pod nazivom “COVID-19 i sigurnost hrane.

U smjernicama su detaljno opisane mjere za prepoznavanje i sprječavanje širenja virusa 2019-nCoV u prehrambenom sektoru te mjere higijene i dezinfekcije u fazama proizvodnje hrane, prijevoza hrane, maloprodaje, kao i u kantinama u kojima se pružaju usluge prerade i prodaje hrane korisnicima. U smjernicama je detaljno opisan i način na koji se u praksi mogu provoditi mjere fizičke distance u okruženju u kojem se prerađuje hrana i dane su upute za korištenje i odlaganje osobne zaštitne opreme, poput maski i rukavica .

