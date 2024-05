BRAT ALBANKE KOJA JE SA DJECOM SKOČILA U SMRT OTVORIO DUŠU: Evo o čemu je POSLJEDNJI PUT RAZGOVARAO SA NJOM, tuga!

Škeljzen Bušat, brat Alme Arazi, izneo je detalje o tragediji u Skadru, gdje se 39-godišnja žena utopila u rijeci Bojani zajedno sa svoje tri djece, piše VoxNews.

On je ispričao detalje o sukobima između Alme i njenog muža, koji su okončani tragedijom.

“Posljednji put sam razgovarao sa Almom 1. maja, kada mi je nešto poželjela i više nismo pričali. Pitao sam je kako je, šta se dešava, to je sve. Saznao sam da je on imao aferu, to smo znali i zbog toga se sestra posvađala s njim.”

“Bila je kod nas neko vrijeme, ponovo je komunicirala sa svojim mužem jer je rekla da želi da ostane s njim. Vratila mu se, ali on je ponovo počeo, šurak je prevario moju sestru s istom djevojkom.”

“Nju lično ne poznajem, ne znam da li ju je moja sestra poznavala. Samo mi je rekla da sumnja na jednu djevojku.”

“Sestra mu je uzela telefon, tamo je bilo i video zapisa o tome.”

“Alma i Ergis su bili u braku 10-12 godina. Bili su zajedno iz ljubavi, a ne iz koristi”, zaključio je Almin brat, piše Espreso.

