DŽEJLA SA KIK-BOKSERKOM UŽIVA U TURSKOJ! I dalje se drže ustaljene šeme – na fotkama nikad NISU ZAJEDNO, ali… (FOTO)

Kao što je Kurir prvi pisao prije nekoliko meseci, njih dvije se intenzivno druže već duže vreme, a sada su opet otišle na zajedničko putovanje.

Ovog puta, izbor je pao na Istanbul, a po već ustaljenoj šemi, i dalje ne objavljuju fotografije na kojima su same iako se njih dve ne razdvajaju.

Pevačica i sportistkinja nekoliko dana boravile su u Turskoj, a tom prilikom su uživale i u krstarenju Bosforom, odakle su i jedna i druga objavile storije na Instagramu. I dok je Ana pozirala u društvu s jednim muškarcem, Džejla je samo snimila panoramu Istanbula i galebove koji su okruživale brodić na kome su provele nekoliko sati.

Podsetimo, da Džejla i njena prijateljica zajedno uživaju, ali da to žele da sačuvaju samo za sebe, svedoči i to što su do sada više puta boravile na istim destinacijama, s tim što Ana objavljuje fotografije u realnom vremenu, kad su i nastale, a pobednica “Zvezda Granda” tek nekoliko dana kasnije.

