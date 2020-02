Tri ozbiljna rizika nepreležanog gripa

Odemo na posao, začepljenog nosa, kušući i kašljucajući pravdajući se time da je u pitanju samo obična prehlada.

Ali nepreležani grip može imati opasne posljedice. A one su:

Upala srčanih mišića

Kod gripozne infekcije koja nije izliječena, preko krvi može da dođe do infekcije srčanih mišića. Imuni sistem je oslabljen, a uzročnici mogu da se rašire po organizmu i napadnu vitalne organe. Ako virusi napadnu srce, mišić ne može više pravilno da radi i srčani ritam biva izbačen iz takta.

Malaksalost, mučnina i ostajanje bez daha tipični su simptomi zapaljenja srčanog mišića

U svakom slučaju, oboljenje u početnoj fazi teško može da se prepozna u prvi mah. Ukoliko vam postanu teške i one lakše fizičke aktivnosti poput šetanja i penjanja stepenicama, svakako bi trebalo otići doktoru. Ako se ne liječi, ponekad može da dođe do smanjene funkcije srca. U najgorem slučaju oslabljeni srčani mišić može dovesti do prestanka rada srca.

Patogeni uzročnici prehlade mogu da napadnu i pluća

Razgranati respiratorni putevi pluća nakon kijavice ne funkcionišu najbolje. Tako se virusi bez problema mogu proširiti po cijelom organu. Moguća posljedica je zapaljenje plućnih alveola i bronhija. Često je zapaljenje pluća s jakim kašljem, temperaturom, kao i glavoboljom i bolom u mišićima. U kasnijem stadiju javlja se i bol u stomaku. Ako imate bilo koji od ovih simptoma obavezno idite doktoru, piše “Lepa i srećna“.

