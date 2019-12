EŠERIHIJA KOLI ! 10 prirodnih lijekova za borbu sa ovom upornom bakterijom

1. Voda kao lijek za Ešerihiju koli

Nijedan lijek za Ešerihiju koli neće biti djelotvoran bez uzimanja većih količina vode. Pijenje puno tečnosti može pomoći da izbacite bakterije iz vašeg tijela. Voda je najbolja.

Većina ljudi bi trebala probati popiti šest do osam čaša dnevno, ali naravno ukoliko vam ne smeta to može biti i više.

Ispijanje veće količine tečnosti pomoći će vam da isperete bakterije i toksine iz vašeg sistema, čime se ubrzava oporavak i izlječenje.

2. D-MANOZA smatra se lijekom broj jedan za liječenje urinarnih infekcija u svetu

D-manoza je prost molekul šećera, koji se prirodno nalazi u biljkama poput brusnice, borovnice, breskve, narandže i jabuke, ali vam je potreban koncentrisani i standardizovani ekstrakt da bi bio najefikasniji.

D-manoza ne ubija bakterije, ni dobre, ni loše, već deluje na taj način što privlači bakerije koje se lepe na jednostavan molekul šećera i zatim se lakše izbacuje iz organizma tokom mokrenja.

Preporučena doza d-manoze je jedna čajna kašičica, koju ćete otopiti u vodi ili soku. Uzimajte D-manozu svakih nekoliko sati kroz tri dana.

3. Sok od brusnice

Ekstrakt brusnice je bezbolan način da se smanji količina bakterija. Sprečava Ešerihiju koli da se pričvrsti na zidove urinarnog trakta i stvara biofilm, pa je takođe dobro za upotrebu kao preventivno sredstvo.

Plod brusnice bogat je proantocijanidima, jedinjenjima koja uspešno eliminišu bakteriju ešerihiju koli, a deluju tako što sprečavaju njeno zadržavanje u bešici i materici.

Konzumiranjem brusnice, bakterija se odlepljuje sa zidova mokraćnih kanala i izbacuje putem urina. Međutim, ne sprečava razmnožavanje E. coli.

4. VITAMIN C

Vitamin C se pokazao delotvorno u prevenciji i lečenju infekcija urinarnog sistema, velike količine vitamina C ograničavaju rast nekih bakterija acidifikacijom mokraće.

Neki studije su pokazale da vas povećanje unosa vitamina C može zaštiti od infekcija urinarnog trakta. Smatra se da vitamin C deluje na taj način što povećava kiselost mokraće, čime ubija bakterije koje uzrokuju infekciju.

5. Lauricidin iz kokosovog ulja

Lauricidin je prirodni lipid (masnoća) koji je pročišćen iz kokosovog ulja, poznat po svojim antibakterijskim, antivirusnim i antifungalnim prednostima u odnosu na konvencionalne antibiotike zbog:

Širokog spektra – Čini se da je delotvoran protiv mnogo različitih vrsta bakterija, gljivica, pa čak i virusnih infekcija.

Manje nuspojave – Uopšteno, Lauricidin je dobro podnošljiv bez ikakvih ozbiljnih nuspojava.

Smatra se netoksičnim i sigurnim.

Jeftin u poređenju s mnogim uobičajenim antibioticima.

6. UVA ili medveđe grožđe

Uva takođe poznata kao medveđe grožđe medicinski se upotrebljava odavno, indijanci su je koristili kao lek za infekcije urinarnog sistema. Zapravo, do otkrića drugih lekova i antibiotika, uva je bila uobičajen tretman za infekcije vezane za bešiku.

Uva je jedna od najpoznatijih lekovitih biljaka za lečenje urinarnog trakta od bakterije Escherichia Coli. Antibakterijsko delovanje uve čini je delotvornom kod lečenja ove bakterije.

Trebali bi uzimati uvu samo za kratko vreme, ne duže od pet dana, pod nadzorom zdravstvenog radnika. Takođe, ne bi trebali uzimati seriju doza više od pet puta u jednoj godini. Nemojte uzimati više od preporučenih doza.

7. Bijeli luk

Glavni sastojak belog luka je allicin koji daje belom luku antibakterijsko, antigljivično, antivirusno i antiparazitsko delovanje. Ova biljka zbog svog delovanja igra veoma važnu ulogu u očuvanju zdravlja.

Da bi iskoristili lekovitost belog luka, treba ga zgnječiti ili sitno naseckati, budući da to pospešuje oslobađanje posebnih enzima, ostavite pet minuta da odstoji pre nego ga pojedete ili skuvate. Ukoliko unosite veću količinu ove namirnice, možete koristiti kapsule ili tablete belog luka. Ekstrakt belog luka se prodaje u trgovinama zdrave hrane.

U narodu postoji lek koji postiže dobre rezultate u borbi protiv Ešerihije koli i za to vam je potrebno belo domaće vino – 1 litar, 3-4 grančice ruzmarina i 2 glavice belog luka.

8. Ananas moćan lek

Bromelin, ovaj super enzim, nalazimo u ananasu i to je doslovno pravi lek! Ananas se koristi kao prirodni lek za lečenje svih vrsta, od probavnih smetnje do alergija, prepun vitamina C , B1, kalijuma i mangana.

Osim tih fitonutrijenata, čini se da je tajna svoje gotovo nadprirodne snage isceljivanja proizvedena iz enzima koji digestira protein bromelin.

Zapravo, ananas je jedan od najbogatijih izvora bromelina u svetu.

9. Jabukovo sirće za infekcije urinarnog sistema

Jabukovo sirće je fermentisani sok od jabuka. U narodnoj medicini se koristi kao lek i prevencija za mnoge bolesti, kao i za infekcije urinarnog sistema.

Sadrži pektine, vitamine B i C, folnu kiselinu, pantotensku kiselinu i niacin, kao i male količine natrijuma, fosfora, kalcijuma, kalijuma, gvožđa i magnezijuma.

Jabukovo sirće je odlično sredstvo i za čišćenje organizma, budući da razlaže naslage masti i sluzi u telu, pa tako poboljšava zdravlje kako jetre i bubrega, tako i svih drugih organa.

Jabukovo sirće, poput vitamina C i proizvoda od citrusa, inhibira rast određenih vrsta bakterija. Deluje ispiranjem bakterija i izbacivanjem iz urinarnog trakta.

10. Bakalar

Vrlo kvalitetno ulje bakalara je prirodno bogato vitaminima A i D, zatim omega 3 masnim kiselinama. Od davnina ovo ulje korišćeno je u narodnoj medicini. Telo prirodno proizvodi vitamin D kada je direktno izloženo sunčevoj svetlosti.

Osim kroz sunčevu svetlost, unosi se i hranom i kao dodatak, kako bi osigurali adekvatne količine vitamina u krvi.

Vitamin D takođe utiče na imuni odgovor regulacijom katelicidina, koji je jedini antimikrobni peptid koji proizvodi ljudski organizam.

