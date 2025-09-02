“DA LI ĆE PREDSJEDNIK SI SPOMENUTI KRV NAKON ŠTO JE OKUPATOR…?”Tramp poludio nakon vojne parade u Kini!

Dok je svijet pratio spektakl vojne parade u Pekingu, Donald Tramp je sa distance skrenuo pažnju na sebe – porukom punom kritika i ironije.

“Veliko je pitanje da li će predsednik Si uopšte spomenuti ogromnu pomoć i ‘krv’ koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle da obezbjedi svoju SLOBODU od jednog veoma neprijateljski nastrojenog stranog okupatora” napisao je Tramp.

“Mnogi Amerikanci poginuli su u kineskoj borbi za Pobedu i Slavu. Nadam se da će njihova Hrabrost i Žrtva biti pravedno Počasno obeleženi i Zapamćeni!”

Tramp se pritom obrušio i na Putina i Kima, optužujući ih da spletkare protiv njegove zemlje.

“Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu dok kuju zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Neka predsednik Si i divan kineski narod imaju sjajan i trajan dan slavlja”, napisao je Tramp, piše Espreso.

