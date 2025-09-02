Kraj ljeta u znaku supermjesečine: Ljubav cvjeta, a finansije dobijaju novi sjaj

Ovaj rijedak nebeski fenomen događa se kada je Mjesec najbliži Zemlji i tada izgleda veći, sjajniji i moćniji nego inače. Astrolozi ističu da takvi trenuci nikada nisu slučajni – oni donose priliku za završavanje starih priča, ali i otvaranje novih poglavlja.

Ljubav

Emocije postaju jače i iskrenije. Oni koji su slobodni mogli bi osjetiti iznenadnu povezanost s osobom koju nisu ni primjećivali, dok će zauzeti parovi otkriti novu dimenziju bliskosti. Supermjesečina će mnogima donijeti hrabrost da izgovore riječi koje dugo čuvaju u sebi – od priznanja ljubavi do važnih odluka za zajedničku budućnost.

Finansije

Kada je novac u pitanju, supermjesečina pomaže da sagledamo realnu sliku. Vrijeme je da završimo sa starim dugovima, ostavimo iza sebe neproduktivne poslove i okrenemo se svježim idejama. Neki znakovi bi mogli dobiti neočekivane prilike za dodatnu zaradu ili novi poslovni početak.

Posebno povoljan period za ove znakove:

Rak – jer Mjesec je njihova vladajuća planeta; očekuju ih emotivna ispunjenja i porodična sreća.

Ribe – otvaraju se vrata za nove ljubavne priče i kreativne projekte.

Djevica – konačno dolazi nagrada za trud na poslu, finansije kreću uzlazno.

Jarac – stabilnost u ljubavi i prilika za dugoročne poslovne dogovore.

Supermjesečina nas podsjeća da sve što izgleda završeno zapravo može biti početak nečeg ljepšeg. Ako slijedite intuiciju, kraj ljeta mogao bi donijeti ne samo romantične trenutke, nego i stabilnije finansije – savršen spoj emocije i sigurnosti, piše Naj portal.

