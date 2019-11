Ove tri navike su glavni krivci zašto se stalno osjećate i izgledate umorno

Kada čujete kako fitness treneri neprestano ističu da bi svaki dan bilo dobro započeti tjelovježbom i zdravim doručkom, nemojte samo zakolutati očima i ignorirati to. Naime, upravo su to neke od osnovnih stavki koje utječu na razinu energije koju imate na dnevnoj bazi. Ovo su tri najgore navike zbog kojih se iz dana u dan osjećate pospano i bezvoljno.

Premalo spavate

Do tri ujutro visite na mobitelu i onda mukotrpno slušate alarm od 6 do 7? Prestanite to raditi i usvojite zdravu večernju rutinu koja se sastoji od relaksacije, čitanja knjige umjesto gledanja u mobitel ili televizor i odlaska na spavanje u razumno vrijeme.

Ne krećete se dovoljno

Svakog biste dana barem sat vremena trebali odvojiti za neku fizičku aktivnost. Bilo da je riječ o šetnji parkom ili treningu u teretani, vašem je tijelu kretanje prijeko potrebno kako bi normalno funkcioniralo.

Jedete previše i jedete nezdravo

Griz kolača, griz sendviča, instant kava s okusom i par zalogaja tjestenine koje ne računate u svoj dnevni unos kalorija igraju itekako važnu ulogu u vašem organizmu. Nezdravi ugljikohidrati uključujući i prevelike količine šećera, proizvodi s mnogo umjetnih sastojaka i bojila razlog su zašto nemate energije i zašto ne možete smršavjeti ni grama. Pokušajte planirati svoje obroke, jedite što više povrća, voća i proteina te naučite pristojno odbiti slatkiše i grickalice na poslu ili bilo kojem drugom mjestu jer vam donose puno više štete nego koristi, piše “Index“.

