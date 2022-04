15 minuta pješačenja dnevno može drastično da promijeni tijelo: Evo kako!

Svako zna koliko je redovna fizička aktivnost važna za tijelo, koliko je dobra za mentalno zdravlje. Uprkos tome, većina nas sa zavidnom upornošću izbjegava bilo koju vrstu sporta, piše “Stil“.

“Niko do nas ne može da pobjegne od starosti. To je zakon života na Zemlji. Ali svako do nas može da odgodi starenje. Možemo sa sedamdeset godina da izgledamo kao da nam je pedeset, i da lako doživimo devedesetu godinu.

Vježbanje može da produži naš život od 3 do 7 godina. Vježbanje je najbolji antidepresiv, značajno poboljšava kognitivne funkcije. Fizička aktivnost značajno usporava demenciju,” kaže profesor Sanja Šarma.

Ako šetate samo 15 minuta dnevno, evo šta će se desiti:

Smanjit ćete rizik od dijabetesa Smanjit ćete rizik od Alchajmerove bolesti Normalizovat ćete krvni pritisak Normalizovat ćete varenje Smanjit ćete bol i poboljšati stanje koronarne arterijske bolesti. Ojačaćete kosti Poboljšat ćete kognitivne sposobnosti. Produžit ćete život Poboljšat ćete raspoloženje i pretvorit ćete se u optimistu.

Ukoliko opet počnete da pronalazite izgovore zašto ne možete da izdvojite vrijeme za šetnju mi ćemo vam dati par savjeta:

Ako koristite gradski prevoz – siđite par stanica ranije i pješačite do posla Ako koristite automobil – parkirajte dalje od posla Udomite psa pa ga šetajte svaki dan Izađite sa djecom u park Na poslu se istežite i češće ustanite da prošetate (po kafu, po vodu…)

Kad već uđete u “šemu” i počnete više da se krećete, u proljeće i ljeto izujte obuću i bosi hodajte po travi.

Naučno je dokazano da bosonogo hodanje liječi poremećaje sna, smanjuje hronični bol u mišićima, povećava energiju i raspoloženje, smanjuje stres, jača imuni sistem, normalizuje srčani ritam, usporava osteoporozu, normalizuje nivo glukoze kod osoba sa dijabetesom…

Ko je za šetnju?

