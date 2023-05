Šest simptoma raka debelog crijeva koje možda propuštate

Ako uspoređujemo skupine odraslih osoba rođenih 1950-tih godina i 1990-tih godina onda je, nažalost, slučaj da je kod potonjih i do četiri puta veća šansa za razvijanje raka debelog crijeva i rektuma, prenosi portal Gentleman.

Iako su mnogi mediji prenijeli da stručnjacima nije jasno odakle toliko povećanje ove bolesti, jer eto današnji mladi manje piju i piše, slobodno donesemo jedan hipozezski zaključak, a to je da upravo životni stil milenijalca najvjerojatnije taj koji je glavni uzročnik ove smrtonosne bolesti.

Ne baš kvalitetan prehrana, stalno sjedenje, nedostatak gibanja, zdravog gibanja.Sjediš u uredu, prošećeš kratko do kafića, sjedneš na kavu, vratiš se sjediti u ured, prošećeš do restorana, pojedeš hamburger, popiješ kolu, vratiš se sjediti u ured, pa onda gradskim prijevozom, gdje opet sjediš, odeš doma, doma sjedneš da malo odmoriš…ili još gore ako ured imate doma, a to znam iz prve ruke.

Ovih nekoliko iskonskih pokreta, ponajviše prakticiranje dubokog čučnja umjesto stolice moglo bi vam uvelike ići na ruku kad je u pitanju debelo crijevo i rektum.Rak debelog crijeva je izlječiv, naravno ako ga se pronađe u ranijoj fazi te ako se s liječenjem krene odmah. A da bi ga pronašli što ranije donosimo vam nekoliko simptoma koje možete pratiti i sami.

Anemia ili slabokrvnost

Anemia odnosno slabokrvnost mogu biti prvi simptomi odnosno znakovi da imamo problem unutarnjeg krvarenja. “Najgore je to što osoba može imati unutarnje krvarenje i do 6 mjeseci, a da se, osim anemije, ne pokazuju nikakvi vidljivi znakovi tog krvarenja“, izjavila je doktorica Patricia Raymond s Američkog koledža za gastroenterologiju.

– U slučaju da je žena u menstrualnom ciklusu, anemija nije nužno indikator unutarnjeg krvarenja, a da bi se vezala uz nešto drugo kao što je rak debelog crijeva, osoba mora biti podvrgnuta dodatnim testiranjima – rekao je doktor Randall Holcombe s instituta Mount Sinai Health System u New Yorku.

Stoga ako osjećate neke od znakova anemije, a to su recimo neobjašnjivi umor i vrtoglavica svakako posjetite svog liječnika.

Ne možete doći do zraka

Ovo je još jedan znak slabog unutarnjeg krvarenja. “Ako vaše tijelo ne reagira tako da vizualno krvarite ili povraćate krv onda ono proizvodi više plazme, ali bez proizvodnje željeza odnosno crvenih krvnih zrnaca, što sprječava gubitak krvi, ali i smanjuje mogućnost krvi da tijelo opskrbi potrebnim kisikom“, rekla je dr. Raymond. Zbog toga i teže dolazimo do zraka.

Osjećate se naduto i imate grčeve

– Ako se tvari počinju blokirati i zaustavljati u debelom crijevi može doći do nadutosti – kaže doktor Holcombe. Stoga ako se osjećate malo napeto, naduto te imate grčeve nije nužno znak da se radi o raku debelog crijeva, no ako su te tegobe trajnije onda svakako posjetite liječnika. Ukoliko pak osjećate stalnu bol u desnom dijelu abdomena, to znači da se bolest razvila te da je već zahvatila jetru, kazao je dr. Holcombe.

Imate snažni i dugotrajni zatvor

Povremeni zatvor debelog crijeva nije nešto za paniku i može se riješiti prehranom i određenim vježbama, no ako je zatvor postojan i jak onda to može biti jedan od znakova raka debelog crijeva. “Postoji vjerojatno nešto što može asocirati na određenu opstrukciju debelog crijeva, te ako je postojano svakako treba to provjeriti kod liječnika“, kaže dr. Holcombe.

Imate iznimno tanku stolicu

Bacite svaki puta oko na izgled vaše stolice. Nije nužno promatrati da li ima krvi, već kakvog je oblika. “Ako je stolica stalno uska i tankog oblika, a prije je bila deblja to može ukazati na ograničenja u debelom crijevu uzrokovana polipima“, kaže dr. Raymond. Stalni proljev također može ukazivati na problem.

Stolica je čudne boje

“Krvarenje iz rektuma ne mora uvijek biti crvene boje krvi“, kaže dr. Holcombe. Tamna i crna stolica znakovi su da u njoj ima krvi. Krv može biti uzrokovana i manjim problemima kao što je čir, ali isto tako može biti znak o postojanju raka debelog crijeva,prenosi Aura

