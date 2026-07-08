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Mjesec u Ovnu donosi veliki preokret: Ova 3 horoskopska znaka očekuju sudbonosni dani

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Objavljeno prije 6 minuta

Mjesec u znaku Ovna donosi snažan talas energije, hrabrosti i želju da se stvari pokrenu bez odlaganja. Ovaj astrološki položaj posebno će pogodovati Ovnovima, Lavovima i Strijelcima, kojima naredna dva dana mogu donijeti važne promjene i nove prilike.

 Ovan - Dnevno.rs

Emocije će biti izraženije nego inače, pa će mnogi reagovati impulsivno i otvoreno pokazivati ono što osjećaju.
Vrijeme za brze odluke

Pod utjecajem Mjeseca u Ovnu raste potreba za akcijom, novim počecima i donošenjem važnih odluka. Ovo je idealan trenutak da završite obaveze koje dugo odgađate i napravite hrabar korak naprijed.

Istovremeno, astrolozi upozoravaju da bi zbog pojačane energije moglo doći do ishitrenih reakcija i nesporazuma, posebno ako ne saslušate mišljenje drugih.
Energija za nove pobjede

Ovaj lunarni položaj podstiče takmičarski duh, fizičku aktivnost i preuzimanje inicijative. Zato je naredni period pogodan za pokretanje novih projekata, donošenje važnih poslovnih odluka ili suočavanje s izazovima koje ste do sada izbjegavali.

Emocije će biti izraženije nego inače, pa će mnogi reagovati impulsivno i otvoreno pokazivati ono što osjećaju.
Vrijeme za brze odluke

Pod utjecajem Mjeseca u Ovnu raste potreba za akcijom, novim počecima i donošenjem važnih odluka. Ovo je idealan trenutak da završite obaveze koje dugo odgađate i napravite hrabar korak naprijed.

Istovremeno, astrolozi upozoravaju da bi zbog pojačane energije moglo doći do ishitrenih reakcija i nesporazuma, posebno ako ne saslušate mišljenje drugih.
Energija za nove pobjede

Ovaj lunarni položaj podstiče takmičarski duh, fizičku aktivnost i preuzimanje inicijative. Zato je naredni period pogodan za pokretanje novih projekata, donošenje važnih poslovnih odluka ili suočavanje s izazovima koje ste do sada izbjegavali.


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