Deset znakova koji pokazuju da ne unosite dovoljno magnezija

Magnezij učestvuje u stotinama procesa u organizmu, uključujući rad srca, kostiju i mozga, te pretvaranje hrane u energiju. Preporučeni dnevni unos za žene od 19 do 30 godina iznosi 310 mg, a od 31. godine 320 mg, dok je za muškarce od 19 do 30 godina preporuka 400 mg, a nakon 31. godine 420 mg.

Nizak unos povezuje se s dijabetesom, osteoporozom, migrenama i srčanim bolestima, iako je stvarni deficit kod inače zdravih odraslih osoba relativno rijedak.

Među znakovima koji mogu upućivati na nedovoljan unos navode se:

– teškoće tokom treninga,

– promjene raspoloženja,

– grčevi,

– tremor i trzaji mišića,

– stalni umor,

– povišen krvni pritisak,

– slabiji san,

– promjene u srčanom ritmu,

– slabije kosti i

– poteškoće s koncentracijom.

Mnogi od ovih simptoma mogu imati i druge uzroke. Kod neredovnog srčanog ritma, bolova u prsima, otežanog disanja, nesvjestice ili drugih naglih i teških simptoma savjetuje se hitno javljanje ljekaru.

Unos magnezija može se povećati kroz hranu poput sjemenki bundeve i chije, badema, špinata, indijskih oraščića, kikirikija i sojinog mlijeka.

Kao praktični prijedlozi navode se dodavanje orašastih plodova i sjemenki u salate ili jogurt, izbor zdjele s grahom i povrćem umjesto mesa, manja porcija tamne čokolade s orašastim plodovima te zamjena rafiniranog hljeba i tjestenine integralnim varijantama.

Raznovrsna ishrana s cjelovitim žitaricama, mliječnim proizvodima, voćem, povrćem, orašastim plodovima, sjemenkama i mahunarkama može pomoći da se unese dovoljno magnezija.

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