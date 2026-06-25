Katica pozvao ugostitelje da na dan meča sa SAD-om rade do 05.00h ujutro

Čestitam, Zmajevi! Pozivam nadležne organe da produže radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u KS, do 5 sati ujutro, na dan utakmice 2. jula. MUP KS će se pobrinuti da sigurnost u gradu održimo na najvišem nivou, kao što je to bilo i svaki put dosad kada su igrali Zmajevi. Bravo, momci!“, poručio je Katica.

Širom Sarajeva, kao i BiH, očekuje se veći broj okupljanja i zajedničkog bodrenja Zmajeva protiv Amerikanaca.Prema najavi, policijske i sigurnosne službe u Kantonu Sarajevo bit će angažovane kako bi se osigurao nesmetan i siguran tok okupljanja i proslava navijača, kao i do sada tokom utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine,pišu Vijesti

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