Meteorolozi objavili upozorenje i prognozu za BiH do ponedjeljka: Danas i vreline i moguća kiša

Meteoalarmi zbog oečkivanih vrelina su ‘upaljeni’ za cijelu BiH, a narandžasto upozorenje vrijedi za područje Hercegovine: “Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.”

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Sokolac 13; Ivan Sedlo i Srebrenica 17; Sarajevo 18; Drvar 19; Bugojno, Doboj, Jajce, Livno, Sanski Most i Zvornik 21; Banja Luka i Tuzla 22; Bihać, Prijedor i Zenica 23; Trebinje 24; Bijeljina 25; Gradačac 27; Mostar 28°C.

Bioprognoza: Slično kao i proteklih dana, prije podne ugodnije, sa više svježine, u drugom dijelu dana sparno i vruće, izraženije u Hercegovini i Posavini, gdje će dodatni problem predstavljati i visoke temperaturne vrijednosti tokom noći, što će otežavati san. Hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji, ne izlagati se duže suncu, s obzirom na visoke vrijednosti UV undeksa, umanjiti boravak na otvorenom i planirane aktivnosti provoditi u jutarnjim satima.

Danas prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34°C, na jugu do 37°C. U Sarajevu prije podne sunčano. Više oblačnosti u drugoj polovini dana, moguć je i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30°C.

U petak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34°C, na jugu do 36°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20°C, na jugu do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

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