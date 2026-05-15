Danijelov post zaludio ljude: Poslije 21 dana više ne žele šećer

Zove se „Daniel Fast“, odnosno Danijelov post, i traje 21 dan. Tokom tog perioda izbacuju se šećer, alkohol, kafa, gazirani sokovi, procesirana hrana i namirnice životinjskog porijekla.

Ishrana se svodi na ono što je najbliže prirodnom obliku – povrće, voće, mahunarke, integralne žitarice, orašaste plodove i vodu.

Ipak, oni koji ga praktikuju tvrde da najveća promjena nije fizička.

Kažu da prvi put poslije dugo vremena uspijevaju da „čuju“ sopstveno tijelo.

Nije dijeta, već reset organizma

Za razliku od klasičnih dijeta koje se uglavnom vrte oko kilograma i restrikcija, Danijelov post predstavlja se kao svojevrsni reset organizma.

Ideja nije gladovanje, već uklanjanje hrane koja opterećuje tijelo i nervni sistem.

Tokom 21 dana jedu se obroci bazirani na biljkama, bez industrijski prerađenih proizvoda i dodatih zaslađivača.

Mnogi upravo taj period opisuju kao najteži jer se tijelo odvikava od šećera, kofeina i konstantne stimulacije.

Glavobolje, nervoza i umor česti su tokom prvih dana, ali oni koji su prošli kroz ovaj režim tvrde da se vrlo brzo događa nešto neočekivano – hrana počinje drugačije da ima ukus, želja za slatkišima slabi, a energija postaje stabilnija.

Posebno zanimljiv dio priče jeste činjenica da mnogi tek tada shvate koliko često jedu iz dosade, stresa, usamljenosti ili potrebe za utjehom.

Hrana kao utjeha, a ne glad

Upravo taj psihološki aspekt danas najviše privlači ljude ovom režimu.

Mnogi koji su probali Danijelov post tvrde da ih je natjerao da prvi put obrate pažnju na odnos koji imaju prema hrani.

Bez grickalica, impulsivnog naručivanja i stalnog posezanja za šećerom, ostaje prostor za nešto što mnogi dugo izbjegavaju – tišina.

I zato ovaj trend više nije samo priča o biljnoj ishrani.

To je priča o ljudima koji pokušavaju da uspore. Da se odvoje od konstantne potrebe za stimulacijom. Da prestanu da „gase“ stres hranom i da vrate osjećaj kontrole nad sopstvenim tijelom.

Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji dijele iskustva nakon 21 dana ovakve ishrane.

Neki govore o gubitku kilograma, drugi o boljem snu i više energije, ali mnogi zapravo opisuju osjećaj mentalne jasnoće koji dugo nisu imali.

Zašto baš sada postaje popularan

Nije slučajno što ovakvi trendovi eksplodiraju upravo sada.

Poslije godina brzih dijeta, ultra-prerađene hrane i života pod konstantnim pritiskom, ljudi sve češće traže jednostavniji odnos prema ishrani.

Ne savršenstvo, nego osjećaj da tijelo više nije iscrpljeno.

Danijelov post se zato mnogima ne doživljava kao kazna, već kao pauza od haosa.

I možda upravo zato toliko ljudi kaže istu stvar nakon 21 dana – da im se nije promijenilo samo tijelo, već način na koji razmišljaju o sebi, hrani i svakodnevici, prenosi Ona.rs.

Facebook komentari