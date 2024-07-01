Sud u Hagu: Mladić je blizu smrti, ostaće u zatvoru

Konstatovano je ovo u obrazloženju odluke kojom je predsjednica Mehanizma Hagu Graciela Gatti Santana odbila zahtjev porodice i advokata ratnog zločinca da zbog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju.

“Iako se Mladić nalazi u završnoj fazi života te je njegovo zdravstveno stanje teško, uvjeti u pritvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici toliko kvalitetni da se Mladiću može maksimalno osigurati udobnost, bez da pritvorsko okruženje dodatno pogoršava njegovo stanje na način koji bi predstavljao nehumano ili nedostojanstveno postupanje. Ne postoji dodatni tretman koji je dostupan negdje drugo, a koji nije dostupan u Holandiji. Također, Mladićevo stanje je, veoma ozbiljno, pogoršavajuće i blizu smrti, uglavnom posljedica hronične i složene bolesti”, navela je sutkinja u obrazloženju.

Scenarij je ovo o kojem smo na portalu Vijesti.ba pisali krajem aprila, kada su nam izvori iz Haga potvrdili da je puštanje Mladića nemoguće.

Tada nam je rečeno da je Mladić zapravo, kada je doveden u Haag, bio u stanju “raspadanja”. Mladić nije doveden u Haag kao snažan vojnik, već kao čovjek u zapuštenom zdravstvenom stanju. Postojala je realna bojazan da neće ni dočekati presudu. Prema svjedočenjima iz Haaga, da je ostao u Srbiji još nekoliko mjeseci, vjerovatno ne bi preživio. Upravo su ga ljekari u pritvorskoj jedinici Tribunala održali u životu dovoljno dugo da se suoči s pravdom. Zahvaljujući sistemu koji Srbija osporava, on je i dalje živ,piše Vijesti

Ratni zločinac, izvjesno je, umrijet će u pritvorskoj jedinici u Haagu. Prema izvještaju Mehanizma, vrlo brzo.

