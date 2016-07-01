Za 6 horoskopskih znakova do kraja maja 2026. stiže novac: Džepovi će im biti puni para

Prema astrološkim tumačenjima, maj 2026. godine mogao bi biti izuzetno povoljan period za šest znakova Zodijaka kada su u pitanju finansije, posao, profesionalni napredak i osjećaj sigurnosti. Nekima bi ovaj mjesec mogao donijeti priliku za veću zaradu, drugima stabilnije prihode, dok bi pojedini znakovi konačno mogli osjetiti rezultate truda koji ulažu već duže vrijeme.

Astrolozi smatraju da energija maja posebno utiče na polje novca, poslovnih kontakata i profesionalnih odluka. Kod nekih znakova aktivira se ambicija i sposobnost organizacije, dok drugima donosi pojačanu intuiciju, kreativnost ili hrabrost da naprave važan poslovni korak. Za mnoge će upravo ovaj period biti trenutak kada će im se otvoriti vrata novih mogućnosti, profitabilnih saradnji i finansijskog napretka.

1. Bik

Bik ulazi u period veće finansijske stabilnosti i sigurnosti. Nakon dužeg vremena tokom kojeg su ulagali mnogo truda i energije, sada bi mogli početi ubirati plodove svog rada. Maj im donosi povoljne poslovne prilike, mogućnost dodatne zarade i šansu da stabilizuju finansijsku situaciju.

Mnogi Bikovi mogli bi dobiti priznanje na poslu, bolju poslovnu ponudu ili priliku za saradnju koja dugoročno donosi korist. Ovo je povoljan period za pregovore o plati, ulaganja i pokretanje projekata koje su dugo odgađali zbog nesigurnosti ili straha od rizika.

Astrolozi savjetuju Bikovima da budu hrabriji kada su u pitanju finansijske odluke, jer bi upravo sada mogli napraviti važan korak prema većoj materijalnoj sigurnosti. Također, maj je odličan trenutak da reorganizuju troškove i usmjere energiju na ono što im zaista donosi profit i stabilnost.

2. Lav

Lav bi tokom maja mogao privući mnogo pažnje i novih poslovnih prilika zahvaljujući svojoj harizmi, samopouzdanju i sposobnosti da ostavi snažan utisak na druge ljude. Novac bi mogao dolaziti kroz poslovne kontakte, javne nastupe, kreativne projekte ili saradnje sa uticajnim osobama.

Ovo je period u kojem Lavovi mogu zablistati u profesionalnom smislu. Moguće su bolje poslovne ponude, unapređenja ili prilika da konačno pokažu svoje sposobnosti na pravi način. Posebno će profitirati oni koji rade u marketingu, prodaji, medijima, zabavnoj industriji ili kreativnim zanimanjima.

Maj im donosi energiju koja povećava njihovu vidljivost i privlači ljude spremne da ih podrže ili ulože u njihove ideje. Astrolozi savjetuju Lavovima da ne potcjenjuju svoje sposobnosti i da budu spremni tražiti više, jer upravo sada mogu dobiti ono što smatraju da zaslužuju.

Pored finansijskog napretka, mnogi Lavovi mogli bi osjetiti i rast samopouzdanja, što će dodatno pozitivno uticati na njihove poslovne odluke i odnose sa saradnicima.

3. Djevica

Djevica tokom maja finansijski napreduje zahvaljujući svojoj organizovanosti, disciplini i sposobnosti da donosi promišljene odluke. Dok drugi djeluju impulsivno, Djevice će upravo kroz strpljenje i dobru procjenu uspjeti napraviti značajan pomak.

Moguće je da pronađu novi izvor prihoda, dobiju dodatne poslovne obaveze koje će biti dobro plaćene ili konačno riješe finansijske probleme koji ih već dugo opterećuju. Također, ovaj period može donijeti priliku da smanje nepotrebne troškove i naprave pametnije planove za budućnost.

Na poslu bi mogle dobiti priznanje za trud i odgovornost koje već dugo pokazuju. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi dobiti unapređenje ili priliku da rade na ozbiljnijim projektima koji donose veću zaradu i stabilnost.

Astrolozi ističu da je za Djevice posebno važno da više cijene vlastiti rad i da ne pristaju na manje nego što zaslužuju. Upravo bi maj mogao biti mjesec u kojem će konačno osjetiti da se njihov trud isplatio.

4. Škorpija

Za Škorpija slijedi period finansijskog preokreta i važnih poslovnih promjena. Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi tokom maja dobiti priliku da poprave finansijsku situaciju kroz saradnje, ulaganja ili potpuno nove poslovne ideje.

Škorpije će imati izraženu intuiciju i sposobnost da prepoznaju dobre prilike prije drugih ljudi. Upravo zato astrolozi smatraju da bi maj mogao biti veoma uspješan mjesec za donošenje važnih odluka vezanih za posao i novac.

Neki bi mogli dobiti podršku uticajne osobe ili partnera koji će im pomoći da naprave ozbiljan poslovni korak. Također, moguće su prilike za dodatnu zaradu kroz privatne projekte, honorarne poslove ili saradnje koje se u početku neće činiti posebno važne, ali bi kasnije mogle donijeti značajan profit.

Škorpijama se savjetuje da vjeruju svom osjećaju i da ne ignorišu prilike koje se iznenada pojave, jer bi upravo one mogle promijeniti njihovu finansijsku situaciju na bolje.

5. Jarac

Jarac tokom maja ulazi u fazu profesionalnog rasta i stabilnijih prihoda. Ovo je period u kojem bi njihov trud, disciplina i odgovornost konačno mogli doći do izražaja na pravi način.

Moguće su ozbiljne poslovne ponude, novi projekti, unapređenja ili liderske pozicije koje donose veću finansijsku sigurnost. Jarčevi će imati priliku da pokažu koliko vrijede i koliko su sposobni da vode važne poslove i projekte.

Astrolozi smatraju da je za Jarčeve ključno da tokom maja imaju više samopouzdanja i da jasno pokažu svoje ambicije. Upravo sada bi mogli dobiti priznanje od nadređenih ili ljudi koji odlučuju o važnim poslovnim pitanjima.

Finansijska situacija mogla bi postati stabilnija nego prethodnih mjeseci, a pojedini Jarčevi mogli bi početi planirati dugoročnije investicije ili ozbiljnije poslovne ciljeve za budućnost.

6. Ribe

Ribe tokom maja mogu osjetiti snažan finansijski napredak zahvaljujući kreativnosti, intuiciji i talentima koje često potcjenjuju. Ovaj period donosi mogućnost da hobi, ideja ili privatni projekat prerastu u ozbiljan izvor zarade.

Mnoge Ribe mogle bi dobiti iznenadne poslovne ponude ili upoznati ljude koji će im pomoći da razviju svoje sposobnosti na profitabilan način. Posebno će biti naglašena njihova kreativna energija, pa bi uspjeh mogli ostvariti oni koji se bave umjetnošću, pisanjem, muzikom, dizajnom ili poslovima koji zahtijevaju maštu i intuiciju.

Astrolozi savjetuju Ribama da više vjeruju sebi i svojim idejama, jer upravo tu leži njihov najveći potencijal za uspjeh. Iako često sumnjaju u vlastite sposobnosti, maj bi mogao pokazati da mogu postići mnogo više nego što misle.

Osim finansijske sreće, ovaj period mogao bi im donijeti i osjećaj većeg unutrašnjeg mira i sigurnosti, što će dodatno pozitivno uticati na njihove poslovne odluke i planove za budućnost, prenosi Novi.

