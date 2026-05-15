Carinici otkrili 500.000 eura skrivenih u autu, vozač (24) završio iza rešetaka

Na graničnom prelazu Karasovići carinski službenici otkrili su 500.000 evra skrivenih u automobilu kojim je upravljao 24-godišnji državljanin Ukrajine, protiv kojeg je potom podignuta optužnica za pranje novca.

Opštinsko državno tužilaštvo u Dubrovniku saopštilo je da osumnjičeni nije prijavio novac prilikom ulaska u Hrvatsku, a sud mu je produžio istražni pritvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Kako navode iz tužilaštva, 24-godišnji ukrajinski državljanin tereti se za pranje novca,pišu Nezavisne

Optužnica 24-godišnjaka tereti da 13. februara ove godine, na graničnom prelazu Karasovići, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi 500.000 evra, koje je skrivao u automobilu, prenosi Index.hr.

Tužilaštvo ističe da ukrajinski državljanin nije uspio u prenosu novca jer su ga u tome spriječili carinski službenici koji su mu oduzeli novac.

Dodaju i da je Opštinski sud u Dubrovniku, na prijedlog tužiteljstva, produžio istražni zatvor protiv osumnjičenog zbog opasnosti od bijega i ponavljanja krivičnog djela.

