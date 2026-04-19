“Azijsko crvenilo” može biti skriveni okidač za smrtonosno oštećenje srca

Blizu 40% ljudi istočnoazijskog porijekla doživljava intoleranciju na alkohol, često nazvanu “sindrom azijskog crvenila”. Ovo stanje uzrokuje varijanta gena ALDH2.

Osim utjecaja na metabolizam alkohola, ova mutacija je povezana s ozbiljnim kardiovaskularnim rizikom. Doktori već dugo primjećuju da nosioci imaju tendenciju da pate od težeg oštećenja srca tokom infarkta miokarda (srčanog udara), ali biološki razlog iza ove povećane ranjivosti ostao je nejasan.

Tim predvođen profesorom Yinom Huiyongom s Odjela za biomedicinske nauke Gradskog univerziteta u Hong Kongu (CityUHK) sada je identificirao taj mehanizam. Njihova studija, objavljena u časopisu Circulation, prvi put pokazuje kako mutacija ALDH2 pokreće “feroptozu”, zaseban oblik ćelijske smrti, tokom srčanog udara.

Ovaj proces ubrzava razgradnju srčanog tkiva i može pomoći u objašnjavanju povećanog rizika koji se vidi kod ovih pacijenata. Ovi nalazi bi mogli voditi preciznijim strategijama prevencije i liječenja za veliku globalnu populaciju koja nosi ovu gensku varijantu.

Klinički dokazi koji povezuju ALDH2 s oštećenjem srca

Istraživači su otkrili da mutacija ALDH2 čini više od pukog ometanja obrade alkohola. Ona također pojačava oštećenje srca tokom akutnog infarkta miokarda. U kliničkoj studiji na 177 kineskih pacijenata s akutnim zatajenjem srca, oni s mutacijom pokazali su značajno lošiju srčanu funkciju nakon srčanog udara.

Ovi pacijenti su također pokazali snažne dokaze feroptoze. Ključni pokazatelji uključivali su naglo smanjenje koenzima Q10 (kardio-protektivnog antioksidansa) i nakupljanje bioaktivnih lipida koji pokreću oksidativna oštećenja u ćelijama.

Feroptoza je vrsta ćelijske smrti uzrokovane željezom i lipidnom peroksidacijom. U srcu se može brzo širiti, oštećujući ćelije miokarda u kaskadnom procesu koji može dovesti do teškog akutnog zatajenja srca.

Skrivena uloga proteina ALDH2

Centralni nalaz studije je otkriće neočekivane uloge proteina ALDH2 kao ćelijskog “regulatora”. U normalnim uslovima, ALDH2 interaguje sa eIF3E podjedinicom, koja je dio mašinerije koja kontroliše proizvodnju proteina. U ovom stanju, djeluje kao “sigurnosna brava” koja pomaže u održavanju ravnoteže u sintezi proteina.

Kada je prisutna ALDH2 mutacija, strukturne promjene remete ovu interakciju. Kao rezultat toga, “brava” ne funkcioniše.

Oslobođen ove kontrole, eIF3E prelazi u “selektivni način rada”. Usmjerava ribosome da proizvode velike količine štetnih proteina koji pokreću feroptozu. Ovaj prelazak sa “metaboličkog enzima” na “translacijski regulator” pomaže u objašnjavanju zašto osobe sa “genom ispiranja” doživljavaju veće oštećenje srca pod istim nivoom miokardijalne ishemije.

Eksperimentalna validacija i terapijski potencijal

Da bi testirali ove nalaze, istraživači su proveli eksperimente na životinjskim modelima. Otkrili su da blokiranje feroptoze lijekovima ili prilagođavanje puta proizvodnje proteina genetskim metodama poboljšava funkciju srca kod miševa sa ALDH2 mutacijom nakon srčanog udara.

Ovi rezultati ukazuju na to da bi se postojeći tretmani, poput kelatora željeza ili inhibitora feroptoze, mogli prilagoditi u ciljane terapije za populacije s visokom prevalencijom ove mutacije.

Studija mijenja razumijevanje ALDH2 u zaštiti srca i ističe rastuću ulogu precizne medicine u kardiovaskularnoj njezi. U budućnosti, genetski skrining može pomoći u ranoj identifikaciji osoba s visokim rizikom, omogućavajući ljekarima da primjenjuju strategije “protiv feroptoze” kako bi poboljšali ishode nakon srčanog udara, prenosi N1.

