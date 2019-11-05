Šest znakova koji ukazuju na gubitak sluha

Stručnjaci upozoravaju da rano prepoznavanje simptoma može značajno usporiti napredovanje problema i poboljšati kvalitet života, posebno kada je riječ o stanjima poput staračkog oštećenja sluha.

Često tražite da vam sagovornici ponove rečenicu

Ako sve češće govorite „Molim?” ili „Možete li da ponovite?”, to može biti jedan od prvih znakova problema. Ljudi često misle da sagovornici pričaju tiho ili nerazgovijetno, a zapravo je riječ o slabljenju sluha.

Teško razumijete govor u bučnom okruženju

Restorani, porodična okupljanja ili gradska buka mogu postati pravi izazov. Kod oštećenja sluha mozak teže razdvaja govor od pozadinskog šuma.

Pojačavate televizor ili muziku više nego ranije

Ako vam drugi ukućani stalno govore da je zvuk preglasan, to može biti jasan signal da vaš sluh više nije kao prije

Telefonski razgovori postaju naporni

Razgovor telefonom zahtijeva veću koncentraciju jer nema vizuelnih signala. Upravo zato mnogi prvi put primijete problem sa sluhom tokom telefonskih poziva.

Imate osjećaj zujanja ili šuma u ušima

Zujanje u ušima, poznato kao Tinitus, često prati gubitak sluha. Može se javiti kao konstantno ili povremeno zujanje, pištanje ili šum.

Izbjegavate razgovore i društvene situacije

Kako sluh slabi, komunikacija postaje naporna i frustrirajuća. Zbog toga se neki ljudi povlače iz društva, što može uticati i na mentalno zdravlje.

