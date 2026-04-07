MOŽE BITI VRLO OPASNO: Ukoliko imate ove simptome duže od šest sedmica – odmah se obratite ljekaru…

Za razliku od akutne urtikarije, koja obično nestaje kroz nekoliko dana, kronična spontana urtikarija može se pojavljivati i povlačiti tokom dužeg razdoblja.

Pojedinačne urtikarije najčešće traju do 24 sata, ali se nove stalno pojavljuju dok stare nestaju. Zbog toga mnogi ljudi imaju simptome gotovo svakodnevno, pa koža rijetko bude potpuno čista bez odgovarajućeg liječenja.

Koliko dugo traje kronična spontana urtikarija?

Minimalno trajanje kronične spontane urtikarije je šest sedmica, no stvarno trajanje može se razlikovati od osobe do osobe.

Istraživanja pokazuju da:

oko 50 % osoba doživi povlačenje simptoma unutar prvih šest mjeseci

kod nekih ljudi simptomi mogu trajati više godina

rijetko se događa da stanje traje duže od 10 godina.

Drugim riječima, iako može biti dugotrajna, kronična spontana urtikarija u većini slučajeva s vremenom se smiri.

Zašto kronična urtikarija traje tako dugo?

Postoje dvije osnovne vrste koprivnjače – akutna i kronična. Glavna razlika između njih je trajanje simptoma.

Akutna urtikarija je vrlo česta i obično nastaje kao reakcija na određeni alergen ili okidač, poput hrane, lijekova ili drugih faktora iz okoline. Takve koprivnjače najčešće nestanu kroz nekoliko dana i ne traju dulje od šest sedmica

Kod kronične spontane urtikarije situacija je drugačija. U većini slučajeva ona nije uzrokovana vanjskim alergenom, već je povezana s poremećajem u imunološkom sistemu.

Naime, imunološki sistem ponekad pogrešno prepoznaje vlastite zdrave stanice kao prijetnju. Tada dolazi do aktivacije imunoloških stanica u koži, što potiče nastanak koprivnjača. Zbog toga tijelo može stalno stvarati nove promjene na koži, bez jasnog okidača koji biste mogli izbjeći.

Što može utjecati na trajanje simptoma?

Iako je to kronično stanje, nekoliko faktora može utjecati na to koliko će dugo simptomi trajati.

Jačina simptoma

Osobe koje imaju česte i intenzivne epizode koprivnjače mogu se sporije oporavljati od onih s blažim simptomima.

Angioedem

Oko 40 % osoba s ovim stanjem ima i angioedem – oticanje dubljih slojeva kože, najčešće oko usana, kapaka, genitalija ili na udovima. Kod tih osoba simptomi mogu biti dugotrajniji.

Druge bolesti

Postojanje drugih autoimunih bolesti, primjerice bolesti štitnjače, može dodatno zakomplicirati tijek bolesti.

Odabir terapije

Postoji više mogućnosti liječenja kronične urtikarije. Neki ljudi dobro reagiraju na prve terapije, dok drugi trebaju više vremena kako bi pronašli učinkovitu kombinaciju liječenja.

Upalni pokazatelji u organizmu

Povišene razine određenih upalnih markera u krvi, poput C-reaktivnog proteina (CRP), mogu biti povezane s težim i dugotrajnijim oblikom bolesti.

Može li kronična spontana urtikarija nestati?

Dobra vijest je da kronična spontana urtikarija najčešće nije doživotno stanje. Kod većine ljudi dolazi do takozvane remisije – razdoblja u kojem se koprivnjače više ne pojavljuju.

Procjene pokazuju da:

oko 50 % osoba uđe u remisiju unutar šest mjeseci

približno 80 % slučajeva nestane unutar tri godine

manji broj ljudi može imati simptome desetljećima.

U većini slučajeva remisija je trajna, iako postoji mogućnost da se bolest ponovno pojavi kasnije u životu.

Što učiniti ako sumnjate na kroničnu urtikariju?

Ako primjećujete da se koprivnjače na vašoj koži javljaju duže od šest sedmica, dobro je poduzeti nekoliko koraka:

vodite dnevnik simptoma – zabilježite koliko dana u sedmici imate koprivnjače i primijetite postoji li nešto što pogoršava simptome

obratite se liječniku ili specijalistu – ako simptomi traju duže od šest sedmica, liječnik vas može uputiti dermatologu, alergologu ili imunologu

razgovarajte o terapiji – za dugotrajno liječenje često se koriste nesedativni antihistaminici, a u nekim slučajevima i biološka terapija poput omalizumaba

potražite hitnu pomoć kod ozbiljnih simptoma – ako se uz koprivnjače pojave oticanje usana, jezika ili grla, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć jer to može biti znak teške alergijske reakcije. prenosi Slobodna-bosna.

