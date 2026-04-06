Koje je piće najgore za jetru? Nisu ni vino ni pivo

Farmaceut Sento Segarra, koji je postao poznat po direktnim i prilično iskrenim objašnjenjima na društvenim mrežama, skreće pažnju na nešto što većina ignoriše. Postoji piće koje jetru stavlja pod veći pritisak nego vino ili pivo, i to mnogo brže nego što ljudi misle.

Problem nije samo u alkoholu kao takvom, već u načinu na koji ga tijelo razgrađuje. Kada unesete jača alkoholna pića, jetra odmah prelazi u režim koji najviše liči na hitnu intervenciju.

U tom procesu nastaje acetaldehid, supstanca koja je direktno toksična za ćelije jetre. Organ tada pokušava da neutrališe štetu što brže, ali cijena tog procesa je visoka – dolazi do upale i usporava se prirodna regeneracija.

Jedna od najčešćih zabluda je da povremeno pijenje, tokom izlazaka ili proslava, ne ostavlja ozbiljne posljedice. Ideja je jednostavna – ako ne pijete svakodnevno, tijelo ima vremena da se „oporavi“.

Za jetru ne postoji vikend, niti posebna prilika. Svaki unos alkohola pokreće isti proces, bez obzira na to da li se dešava u utorak navečer ili na slavlju. Ako je količina jaka, opterećenje je isto.

Zašto su žestoka pića najproblematičnija

Upravo zato farmaceuti najčešće izdvajaju žestoka alkoholna pića kao najveći problem. Destilati, bilo da se piju „čisti“ ili kroz koktele, sadrže znatno veći procenat alkohola, što znači da jetra mora obraditi veću količinu u kraćem vremenu.

Rezultat nije samo jači efekat, već i intenzivniji stres za organizam.

Pivo i vino, iako nisu bezazleni, dolaze sa nižim procentom alkohola i sporijim unosom, što daje tijelu više vremena da se izbori s onim što unosi. Kod žestokih pića tog prostora gotovo da nema.

Ovo nije priča o tome da nešto morate potpuno izbaciti, već da shvatite kako tijelo reaguje na ono što unosite.

Jer razlika između „nije strašno“ i „nije bezazleno“ je upravo u tome što posljedice ne dolaze odmah, ali se akumuliraju. A jetra je jedan od rijetkih organa koji dugo „šuti“, sve dok više ne može, prenosi Vijesti.

