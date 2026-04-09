Odbio Srbiju, odabrao BiH: Vodi li Barbarez na Mundijal talenta Stuttgarta?

Ovaj nogometaš osim na poziciji zadnjeg veznog može igrati i kao centralni veznjak, ali i kao štoper.

Ćatovića ugovor za Stuttgart veže do 2028. godine, a za njega već vlada veliko interesovanje.

Naime, žele ga Hoffenheim, RB Salzburg, ali interes je pokazao i veliki Manchester City. Najveće su šanse da će Ćatović ovog ljeta preći u Salzburg i to za 4 miliona eura.

Ipak, u ugovor bi trebala biti ugrađena otkupna klauzula od strane Stuttgarta o kupovini za 12 miliona eura, nešto slično što je Bayer Leverkusen uraido sa Kerimom Alajbegovićem.

Ćatović je do sada predstavljao Njemačku i branio je boje U19 reprezentacije ove zemlje.

Željela ga je Srbija, ali njih je jasno odbio. Ipak, Bosnu i Hercegovinu zvanično još uvijek nije odbio, a velike su šanse ida neće.

Prema nezvaničnim informacijama, Ćatović bi pred Svjetsko prvenstvo mogao biti veliko pojačnje Bosne i Hercegovinem,pišu Vijesti

FIFA bi u maju trebala dati zeleno svjetlo određene igrače da promijene države za koje nastupaju, a među tim igračima bi trebao biti i mladi Ćatović.

Bosna i Hercegovina želi Ćatovića i u njemu vidi igrača za budućnost, ali i sadašnjost, ali ostaje da vidimo da li će ove informacije biti i zvanično potvrđene u narednom periodu.

Ne bi Ćatović bio prvi igrač koji je Njemačku reprezentaciju odlučio zamijeniti Bosnom i Hercegovinom.

Facebook komentari