Iran odbacuje zahtjev SAD-a, Izrael napada Bejrut. “Trump dao ultimatum Europi”

Zbog toga je i otvaranje Hormuškog tjesnaca dovedeno u pitanje. Iran prijeti da će zatvoriti taj ključni pomorski prolaz ako Izrael nastavi napade na Libanon. Hezbolah je objavio da je ispalio rakete na sjever Izraela zbog “kršenja primirja”.Washington i Teheran proglasili su pobjedu nakon postizanja primirja, no pukotine su se brzo pojavile kada je Izrael izveo najteže napade na Libanon, uključujući i središnji dio Bejruta, otkako se Hezbolah početkom ožujka uključio u rat,piše Index

Njemački medij: Trump Europi dao ultimatum oko Hormuškog tjesnaca

Izraelska vojska izdala upozorenje na evakuaciju za južna predgrađa Bejruta

Iran odbacuje ključan zahtjev SAD-a: Zahtjevi naših neprijatelja da ograniče iranski program obogaćivanja samo su želje koje će biti pokopane

Velika Britanija, Francuska, Italija i Španjolska osudile izraelske napade na Libanon, pritišću Izraelce da poštuju primirje

Izraelska vojska: Ubili smo Ali Jusufa Harshija, nećaka i osobnog tajnika šefa Hezbolaha

Iran upozorio SAD: Ne možete prihvatiti primirje, a onda vaš saveznik samo pokrene masakr

Iran zbog rizika od morskih mina objavio alternativne rute za brodove koji plove kroz Hormuški tjesnac

SAD: Libanon nije dio sporazuma o primirju.

Bijela kuća: Izvorni iranski plan od 10 točaka doslovno smo bacili u smeće

Macron pozvao Trumpa i Pezeškijana da u primirje uključe i Libanon

Trump tijekom privatnog sastanka s s glavnim tajnikom NATO-a izrazio nezadovoljstvo savezom

