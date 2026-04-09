Rutte prenio zahtjeve Washingtona saveznicima oko Hormuza

Generalni sekretar NATO, Mark Rutte, informisao je neke evropske prijestolnice da američki predsjednik Donald Trump želi konkretne obaveze u narednim danima za pomoć u osiguranju Hormuškog moreuza, izjavila su dva evropska diplomata za Reuters.

Rutte se sastao s Trumpom u Washingtonu u srijedu, u trenutku rastućih tenzija unutar saveza zbog rata s Iranom.

– Primjećujemo frustraciju u Washingtonu, ali oni nisu konsultovali saveznike ni prije ni nakon početka ovog rata – rekao je jedan od diplomata.

Diplomati naglašavaju da NATO kao organizacija ne bi imao direktnu ulogu u ratu protiv Irana, ali da saveznici žele pomoći u dugoročnim rješenjima za sigurnost Hormuškog moreuza, posebno dok traju pregovori s Iranom.

Trump je u više navrata nazivao NATO “papirnim tigrom” i posljednjih sedmica prijetio povlačenjem SAD iz Saveza, tvrdeći da evropski saveznici previše zavise od američke sigurnosne zaštite, a nedovoljno podržavaju američko-izraelske operacije protiv Irana.

Iako je Trump u utorak rekao da će napadi na Iran biti pauzirani tokom dvosedmičnog primirja, posljedice sukoba i dalje opterećuju odnose unutar saveza.

Nakon sastanka, Trump je na platformi Truth Social napisao: “NATO nije bio tu kada nam je trebao, i neće biti tu ako nam opet zatreba.”

Rutte, koji je u Evropi poznat kao “šaptač Trumpu”, izjavio je za CNN da je Trump “očigledno razočaran mnogim NATO saveznicima” i dodao: “Mogu razumjeti njegov stav.”

Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi grupu od oko 40 zemalja koje rade na vojnom i diplomatskom planu za ponovno otvaranje i osiguranje Hormuškog moreuza, ali zasad nema naznaka brzog rješenja,pišu Vijesti

Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, rekao je da oko 15 zemalja planira pomoći u obnovi pomorskog saobraćaja kroz moreuz.

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je da moreuz neće biti potpuno otvoren bez trajnog sporazuma između SAD i Irana, dok su Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo poručili da je neprihvatljiv iranski prijedlog o naplati prolaska kroz moreuz.

– Znamo za hitnost na američkoj strani i znamo da Rutte pokušava zauzeti poziciju koja bi bila korisna u tim razgovorima – rekao je jedan diplomat, dodajući da je ključ stvaranje pravih uslova, a ne samo udovoljavanje zahtjevima SAD.


