Tamna linija na noktu može ukazivati na melanom

Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da svaku novu ili neobičnu promjenu na noktima treba shvatiti ozbiljno i na vrijeme provjeriti kod dermatologa.

Melanom nokta se često otkriva kasno, što povećava rizik od komplikacija. Jedan od najčešćih znakova je tamna pruga koja se pojavljuje na noktu, najčešće na palcu ruke ili stopala, ali se može javiti na bilo kojem noktu.

Osim toga, treba obratiti pažnju i na tamnjenje kože oko nokta, odvajanje nokta od podloge, pucanje po sredini, kao i pojavu kvržice ispod nokta. Sve ove promjene mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Liječenje zavisi od uzroka. Ako je riječ o bezazlenoj pojavi, terapija često nije potrebna. U slučaju infekcija koriste se antibiotici ili lijekovi protiv gljivica. Međutim, ako se potvrdi melanom, neophodno je hirurško uklanjanje zahvaćenog tkiva, a u težim slučajevima i dijela prsta.

Rano prepoznavanje simptoma ključno je za uspješno liječenje i očuvanje zdravlja.

Facebook komentari